「ある言葉」を呟くだけで煩悩から解放され、毎日が楽しくなる！真言宗須磨寺・小池陽人が語るお釈迦様の「一番大事な教え」

私たちは際限なく湧き出る欲望に苦しめられ、大切なものを見失うことさえある。煩悩から解放されるにはどうしたらよいかーYouTubeで配信する法話が話題を呼び、チャンネル登録者数9万人をほこる真言宗須磨寺の寺務長・小池陽人氏に聞いた。

人が欲にとらわれる「決定的な理由」

人が欲にとらわれるのはどんなときでしょうか。実は意識が「自分」に向かっているときなのです。「私はおカネがない」「私はアレがほしいのに」「私が損をした」など、「私が私が」と我を出すときに、人は欲望を深めていく。

これを解決するには他人に「見返りを求めない施し」をすることです。施しをすれば、自分に向いていた意識が、外へ向き、自分に対する欲望や執着から解放されるのです。

他人への施しは、おカネがなくてもできます。席を譲ったり、笑顔を向けるだけでもいい。これを仏教では「無財の七施」と言います。実践するだけで煩悩を捨てられ、毎日が楽しくなるでしょう。

「お礼くらいほしい」という気持ちが人を苦しめる

しかし、人は施しをすれば、見返りがほしいと思ってしまうもの。「お礼くらいほしい」なんて気持ちが大きくなってくると、むしろ悩みの種になってしまいます。

そんなときは、仏教の「自他一如」という教えを意識していただきたいです。「自分と他人を区別せず、一つとみなす」という意味です。他者のためにやったことは、自分のためにもなっているし、自分の気付かないところで他者の「おかげ」をいただいていることもあります。たとえばタクシーに乗っているとき、乗客は運転手さんに命を預けています。レストランではどんな食材を使っているかわからないけど、大丈夫だと信じて食べている。要はコックさんに命を預けているのです。

このように私たちは色々な場面で人に命を預けたり、お世話になって生きているんですね。この「おかげ」に気づくことができれば、自分が施しをしたときだけ、「俺がやってあげたんだ」と主張することがいかにアンバランスでおかしなことかわかるでしょう。

呟くだけで煩悩から解放される「究極の言葉」

お釈迦様の教えで私が一番大事にしているのが、「一切皆苦」です。世の中のすべては思い通りにならないものであり、そのことをよく知りなさいという教えです。

何でも思い通りにしようとすることから、苦しみは生まれます。だから「諦める」ことも大切なのです。諦めるというとネガティブな意味で捉えられがちですが、その語源は「明らかに見る」。思い通りにならないことを明らかに見ることができれば、諦めがつくというわけです。

文明の利器のおかげで、最近はさまざまなことが思い通りになります。でもそれだって、誰かの「おかげ」で成り立っているのです。

私は高速道路で渋滞に巻き込まれるなど、イラッとすることがあったら、「一切皆苦」と一度口ずさむようにしています。すると、「これは高速道路のない時代にはなかった苦しみだな。車で手軽に移動できるのは当然と思っているけれど、実はありがたいことなんだな」と、むしろドライブを楽しむことができます。

「自他一如」と悟ってエゴを捨て、「一切皆苦」と大きく構えていれば、それだけで日々を明るく過ごせます。

小池陽人（こいけ・ようにん）／'86年、東京生まれ。YouTubeチャンネル「須磨寺小池陽人の随想録」で配信している法話はわかりやすいと定評がある

「週刊現代」2025年09月15日号より

