Ëè·î30Ëü±ß¤¬¿á¤Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¿Í¤â¡ÄÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤«¡©
²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ
Ê¿¶Ñ9Ëü±ß¡½¡½¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤¬'24Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ëè·î¤Î²ð¸î¤Ë¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¤Ç¤âÇ§ÃÎ¾É¤Î²ð¸î¤Ï¡¢Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä»ÜÀß¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢ÈñÍÑ¤â¿ó¤ß¤¬¤Á¡£ÉÂ¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÍ×²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢²û¶ñ¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²ð¸îÊÝ¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â·î¤Ë¿ôËü±ß¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ÜÀß¤ËÆþµï¤¹¤ì¤ÐËè·î15Ëü¡Á30Ëü±ß¤ÎÍøÍÑÎÁ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼Ö¤ò±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¤â¤¤¤Á¤¤¤Á¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤·¤â¤Î¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡×(Ç¾¤È¿´¤ÎÀÐ¸¶¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤ÇÇ§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¤ÎÀÐ¸¶Å¯Ïº»á¡Ë
²ÈÂ²¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤«¡£¼ç¤ÊÁªÂò»è¤ÏÈñÍÑ¤¬°Â¤¤½ç¤Ë¼¡¤Î4¤Ä¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·î¤´¤È¤Î»Ù½Ð¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡§ºßÂð²ð¸î+¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹
¢¡§ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à(ÆÃÍÜ)
£¡§¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð(¥µ¹â½»)
¤¡§²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à
¤Þ¤¿¶â³Û¤ÏÍ×²ð¸îÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÍ×²ð¸î3(¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¿©»ö¤äÇÓÝõ¤Ë²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ)¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢·î¤Ë¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤«·×»»¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤É¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤«
»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤Î¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡ºßÂð²ð¸î+²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï°Â¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£ËÁÆ¬¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ë¤È·î¤ËÊ¿¶Ñ13.8Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºßÂð¤Î¾ì¹ç¤Ï5.3Ëü±ß¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·²ÈÂ²¤¬¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤ÇÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Æüµ¢¤ê¤Î¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä»ÜÀß¤ËÃ»´üÆþ½ê¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤Ê¤É¤ò¸¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ÎÎÁ¶â¤ä²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ä²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ò»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
Í×²ð¸î3¤Î¾ì¹ç¡¢1¥õ·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÍøÍÑ¸ÂÅÙ³Û¤Ï27Ëü480±ß¡£Ê¿¶ÑÅª¤ÊÇ¯¶âÊë¤é¤·¤Î²ÈÄí¤Ç¤¢¤ì¤Ð1³äÉéÃ´¤ÇºÑ¤à¤¿¤á¡¢·î¤Ë2Ëü7000±ßÄøÅÙ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤È10³ä¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö°Õ³°¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÜÀß¤Ç¤Î¿©Èñ¤Ç¤¹¡£°ì¿©¤¢¤¿¤ê700±ß¤Û¤É¤Ç¡¢ºßÂð¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤À¤È3¿©¤¹¤Ù¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¯³Û¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×(ÀÐ¸¶»á)
³ä¹â¤Ë¸«¤¨¤ëºßÂð²ð¸î¤À¤¬¡¢»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ë¤È·î¡¹¤Î¶â³Û¤Ï¤µ¤é¤Ë¿ó¤à¡£ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¸øÅª»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¢ÆÃÍÜ¤òÃµ¤¹¤Î¤¬ÄêÀÐ¤À¡£
Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤¬Æþ½ê¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈñÍÑ¤¬Èæ³ÓÅª°Â¤¯¡¢24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç²ð¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£Â¿¾²¼¼¤Ê¤é¤Ð»ÜÀß²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹Èñ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·î¤ÎÌÜ°Â¤Ï4Ëü8000±ß¤Û¤É¡£¾¯¿Í¿ô¤ò¼ê¸ü¤¯¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È·¿¤ÎÂ¿¾²¼¼¤Ç¤â·î³ÛÌó7Ëü2000±ß¤ÇºÑ¤à¤¦¤¨¡¢¤ª¤à¤Ä¤äÇ¢¼è¤ê¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤Ï»ÜÀßÂ¦¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖÈñÍÑ¤ò°Â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Æþµï´õË¾¼Ô¤¬½çÈÖ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤âÂ¿¤¤¡£ÆÃÍÜ¤Ï¸¶Â§Åª¤ËÍ×²ð¸î3°Ê¾å¤Î¿Í¤·¤«Æþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë»ÜÀß¤Ï¶õ¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÏÍ×²ð¸î4¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÆþµï¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×(ÀÐ¸¶»á)
¸åÊÔµ»ö¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È²ÈÂ²Á´°÷¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¡Ä»ÜÀßÁª¤Ó¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¾ì½ê¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯09·î15Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È²ÈÂ²Á´°÷¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¡Ä»ÜÀßÁª¤Ó¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¾ì½ê¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª