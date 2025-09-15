運転を通して分かる男性の隠れた性格９タイプ
男性の隠れた性格を探ることができる「車の運転」。運転を通して、どのような性格を確認できるのでしょうか。今回は、「運転を通して分かる男性の隠れた性格９タイプ」を紹介させていただきます。
【１】運転技術を自慢する男性
運転に対する謙虚さがないタイプです。
【２】急ブレーキが多い男性
自分ひとりの乗り心地を重視し、 助手席の乗り心地を配慮できない男性でしょう。
【３】黄色信号でも強引に突き進む男性
「無謀さ」を確認できます。事故を起こすリスクを考慮できていないので危険な行為です。
【４】やたらとクラクションを鳴らす男性
自分の都合で、「他人に対して、急かす」自己中心的な性格を確認できます。
【５】ほかの車に割り込まれたとき、怒る男性
割り込みされたときのリアクションによって、「寛容さ」を確認できます。
【６】運転中、言葉づかいが荒くなる男性
運転することで性格が変わってしまうタイプです。性格の「裏表」を確認できます。
【７】歩行者や自転車に文句を言う男性
歩行者や自転車に対して、威張り、文句を言っている男性は、「思いやりの心」がない男性でしょう。
【８】強引に車線変更する男性
「せっかちな性格」であることを確認できます。
【９】渋滞のとき、不機嫌になる男性
ストレスの溜まる渋滞。この渋滞での振る舞いで、男性の温厚さを確認できます。不機嫌になる男性は短気なタイプです。
車の運転から、男性の性格を探る上で、どのようなチェックポイントがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（山場ヤスヒロ）
