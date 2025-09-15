大谷翔平を見に「ドジャースタジアム」へ行って驚いた…！ビール×ホットドック＝5000円で実感した日米スポーツ格差のヤバすぎる実態

あこがれの「ドジャースタジアム」へ！

今夏にアメリカのロサンジェルス（LA）に2週間ほど滞在して、ドジャースタジアムやアナハイムのディズニーランドを訪れました。

そこで見た桁違いの米国のスポーツ・エンタメビジネスについて紹介します。

今回のLA訪問は息子がスポーツキャンプに参加することが目的でした。もちろん、彼が大ファンの大谷翔平選手を見るためでもあります。

こうして私たちはドジャースタジアムを訪れました。

平日のカーディナル戦ということで特に人気となるゲームではありませんでしたが、それでもスタジアム周辺は2時間前から混みあっていました。スタジアムがある丘のふもとから全く車が動かなくなったので、そこで無人タクシーのウェイモから降りて、歩いてスタジアムに向かいました。

今回はLA近郊をあちこち旅したのですが、車でLA中心部から1時間ほど離れた郊外はもちろん、アナハイムのディズニーランドでもあまり日本人の姿を見かけませんでした。

LA中心部に移動してからもビーチ沿いや人気のショッピングモールなどでも日本人の姿はなかったのですが、それがドジャースタジアムの近くのホテルに移動すると様子が変わってきます。

肌感覚で宿泊客の2〜3割程度が日本人で、ドジャースタジアムにもたくさんの日本人が観戦に来ていました。

「銀だこ」6個で2000円って…！物価がヤバすぎた

ドジャースは大谷選手に限らず数々の日本人メジャーリーガーが活躍していて、野茂さんや黒田さんなど以前に在籍していたレジェンドを含めて日本人選手だけの壁画があります。日本人の観客の人気の写真スポットとなっていました。

米国全般の物価の高さは日本語メディアでもよく報道されていますが、ドジャースタジアムのそれは破格のレベルでした。

写真にあるビールとシンプルなホットドッグは、なんと定価で5000円近くします。缶ビールをあけて注いだだけなのに20％のチップのボタンがレジ端末に表示されるのです。

銀だこのブースも見かけましたが、6個で2000円程度する上に混んでいたので見送りました。

外野席でも「チケット1.5万円なり」

今回は大谷選手のホームランボールを取りたいと息子が意気込んでいたので、一番可能性の高いライトスタンドで観戦したのですが、外野席でも夏休み中とあってチケットは1人100ドル（約1.5万円）以上。観戦中に席まで持ってきて販売されているピザ（1切れ）やポップコーンも軒並み2000円程度でした。

ただ、この価格でも昨年ワールドチャンピオンになったこともあってドジャース戦は人気で、'24年における1試合あたりの観客数は4.25万人と2位のヤンキースの同3.72万人を大きく引き離してブッチギリの1位です。

観客数でいうと日本の人気球団も引けをとっておらず阪神が同4.18万人、巨人が同3.92万人、ソフトバンクが同3.79万人とドジャース未満ながらヤンキース以上の数字を誇っています。

ただし、前述したような諸々の物価の違いを考えると、スタジアムビジネスだけでもメジャーの人気球団は日本の数倍の金額をたたき出しているでしょう。

でも、それだけで驚いてはいけません。アメリカはすべてにおいてケタ違いになってきているからです。

後編『大谷翔平を見に「ドジャースタジアム」に行って納得…！WBCの放映権を日本のテレビ局が買えなかった「本当のワケ」！』では、そんなケタ違いの米国スポーツ・エンタメビジネスの実態に迫っていきます。

