『ライオンの隠れ家』きょうだいの兄が語る、弟を隠した過去と父の「死のうかと思った」告白

2024年秋に放送され、大きな話題を呼んだTBS系金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』。主人公は、市役所で働く真面目で優しい青年・小森洸人（柳楽優弥）。弟の美路人（坂東龍汰）は自閉スペクトラム症の特性を持ち、二人は静かに寄り添いながら暮らしている。朝は同じ時間に家を出て、仕事のあとも一緒に帰宅。常に弟の歩幅に合わせながら、静かな日常を大切に守ってきた。だが、ある日“ライオン”と名乗る少年（佐藤大空）が現れたことで、兄弟はある事件に巻き込まれていく。

ドラマの中で、美路人（通称・みっくん）が描く数々の絵を手がけたのは、福岡に住む画家・太田宏介さん。みっくんと同じく、自閉スペクトラム症の特性がある。この連載では、その宏介さんの兄・太田信介さんの視点から、弟との関係や家族の物語を綴っていく。障がいのある弟と生きるということ。兄として、何を感じ、何に悩み、どんな道を歩んできたのか。第1回では、兄弟の人生の転機となったドラマ『ライオンの隠れ家』からオファーを受けたときの話についてお伝えした。第2回では、信介さんが弟の存在を隠していたときのことを振り返る。

弟の存在を隠していた

2024年秋にTBS系金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』に取り上げていただき、全国の百貨店で個展、そしてライブペイントイベントで忙しくしているアーティストの太田宏介ではありますが、幼少期は自閉傾向が強く、キーキー喚き、物を叩き、1分たりとも落ち着いて座ることもできませんでした。そんな弟のことを、私自身、10歳くらいの頃には「正直ちょっと嫌だな」と感じてしまう時期がありました。

弟は7歳下。私にとっては可愛い存在でしたが、はたから見れば、自閉傾向のある彼の様子は決して可愛い訳でもなく、戸惑いや驚きを感じる方も多かったかもしれません。宏介に対する周りの目が私も気になり始め、やがて距離をあけることになります。

『ライオンの隠れ家』の第2話で、兄・洸人（柳楽優弥）が、学生時代に友達と楽しそうにバスに乗っているときに、自閉傾向の強い弟・みっくん（坂東龍汰）が同じバスに乗ってきたシーンがありました。そのとき、洸人はみっくんを避けるようにしてバスを降りてその場を離れます。

私はドラマのなかで、このシーンが一番、障がいのあるきょうだいを持つ人の気持ちがリアルに反映されていると思いました。私も同じ行動をとったと思うからです。友達と話しているときに、弟の話をしたくないのです。弟の存在をカミングアウトすることで、自分が惨めな気持ちになるようで、嫌なんです。

また、友人にどのように障がいのことを伝えていいかわからないですし、友人がそれをどう受け止めるのか、どう解釈するのかとても不安です。もし友人から、からかわれたり、心無い言葉を言われたりすると、立ち直れないぐらい落ち込むと思います。なので、柳楽さんがバスを降りてその場を立ち去ったあのシーンは、私にとって気持ちが痛いほどわかる、心に残る場面でした。

「一緒に死のうかと」父の衝撃な一言

私は、高校・大学の進学を考える際に、なるべく家から遠い学校を受験しました。弟のことを友人に話したくなかったからです。遠い学校に行けば、同じ小中学校の同級生とは離れる可能性が高くなりますし、進学した友人たちも家が遠いので、遊びに来ることはないと考えていました。そのため、高校や大学のときは、一度も友達に弟のことを話しませんでした。仲のいい友達に「兄弟は何人？」と聞かれたときも、「2人」と答えていました。本当は3人兄弟なのですが、友人には「姉しかいない」と伝えていたので、宏介について触れることはありませんでした。

ただ、その友人との会話が終わったら、罪悪感がわいてきます。「また、言ってしまった」「宏介に申し訳ない」と。宏介が嫌いではありません。ただ、当時は宏介のことを友人から聞かれるのも、話すことも嫌で嫌で仕方なかったのです。

成人式の日に、父から聞いた話があります。私が大学受験でピリピリしていた高校3年生のときに、私は全く覚えていないのですが、弟をよくつねっていたそうです。反抗期も重なって、宏介に無意識に当たってしまっていたのだと思います。それを見た父親は、「長男がこんな感じだから、宏介を殺して俺も死のうかな」と真剣に思っていたと告げられました。この話を聞いて、青ざめました。

家族も苦しんでいた

父は、弟が自閉スペクトラム症と診断される前は、私たちとよく遊んでくれましたし、面倒もよく見てくれていました。しかし宏介が自閉スペクトラム症の診断を受けてから急変し、毎晩必ずお酒を飲んで宏介が寝た後に帰るようになりました。子育ては母に任せっぱなしでした。なので夫婦喧嘩も多く、私も「早くこの家を出たい！」と思っていました。私はそういう父にいい感情を持っていなかったのですが、父から成人式に告げられた言葉は今でも重くのしかかり、「父も苦しんでいたんだな」と感じ、「宏介に辛い思いをさせてはいけない」と心底思いました。

私たち家族は、現在の宏介の活躍を知っていれば、「もっとどっしり構えていられたのに」と思います。そうすれば、こんなにキツイ思いをしなくて良かったと思いますが、当時は「家庭崩壊」が目に見えてわかるほど、家庭の中が荒れ果てていた気がします。

ここ数年、ありがたいことに弟について話す機会が増えました。その度に宏介の存在を隠していた当時のことを思い返します。過去のことを降り返ると「苦しかった」「今の方が楽だなあ」と思います。なぜかと言うと、今は宏介のことを隠さずオープンに話しているからだと感じています。きっと隠すって大きなストレスがかかるのだと思います。

また当時は自分も若かったし、周りの目を気にしてばかりいました。時代も変わってきて、障害福祉に関わる方の努力のおかげで、現在は障がいがある家族のことを打ち明けやすい環境が少しずつ整ってきたと感じます。また、『ライオンの隠れ家』は、多くの人が当事者やその家族の思いに触れるきっかけになったと感じています。私にとって、弟への思いを、障がいに触れたことのない人たちにどう伝えるかは、ずっと大きな課題でした。そんな中で『ライオンの隠れ家』という作品に関わることができたこと、さらに多くの方に届く大ヒットとなったこと、そして関心を寄せてもらえたことを、本当にうれしく思っています。

そんなふうに家族それぞれが戸惑いながらも、必死に日々を送っていたあの頃。家庭の空気が重く感じられることも多かった中で、母だけが常に笑顔を絶やさず、家族全員に優しく接していました。母の話はまた次回以降にお話させていただきますね。

