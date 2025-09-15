◆サッカー◇高円宮杯Ｕー１８プリンスリーグ東海 第１１節 磐田Ｕー１８ ３−０ 東海大静岡翔洋（１４日・上大之郷グラウンド）

磐田Ｕ―１８が東海大静岡翔洋を３―０で下し、連勝で２位に浮上した。前半６分、カウンターからＭＦ河合航希（３年）が先制弾。２点リードの後半２１分には来季トップ昇格内定のＭＦ石塚蓮歩（３年）が２戦連発で突き放した。

主導権は渡さなかった。後半、ＤＦの背後に抜け出し絶妙なトラップから今季１２点目を放り込んだ石塚は「２―０の次の１点が大事だと分かっていた。練習してきた形を出せた」と胸を張った。安間貴義監督（５６）が「戦えるようになった」と評価したように球際の競り合いで上回り、守備も８試合ぶりの無失点で締めた。

７月の日本クラブユース選手権は予選リーグで１勝もできず終戦。指揮官は「負けた悔しさが積み重なってない」とカツを入れ、時にボールを使わないランニングだけの２部練を敢行するなど猛暑で鍛え直してきた。練習試合では４年生も含む早大に勝利し、リーグも再開後２連勝。石塚は「最終節でひっくり返す」と首位の清水ユース猛追を誓った。

（武藤 瑞基）