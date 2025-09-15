“12時間で1000人以上の男性と関係を持った女性”ことボニー・ブルー（26）に続こうと、女性インフルエンサーたちがひしめき合っている。ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、それを呼び水にして、会員制サイトでより露骨な有料コンテンツを販売している。昨秋、イギリスで18歳以上の男子学生を対象に「タダで行為できます」「動画を撮らせて」などと呼びかけて、何百人もの若者が殺到し、現地メディアが取り上げるなどして物議を醸した。これ皮切りに、各地で次々とトラブルを起こしながらも、いまや世界的に注目される存在だ。

【写真】「高齢者をからかっている」との批判もあったボニーの“元盟友”。マフラーを胸に巻きつけるという大胆なファッションを見せたボニーなども

ボニーは、「月収54万ポンド（日本円にして1億円以上）」と豪語しており、今年7月には、なんと彼女に密着したドキュメンタリー番組『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』がイギリスの公共放送局「チャンネル4」で放送された。

ボニー・ブルーに続く”元盟友”

イギリス出身のリリー・フィリップス（24）は、ボニーの”元盟友”と言える存在だ。海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「リリーも過激なコンテンツを販売する女性インフルエンサーです。昨年、”1日で100人と寝る”動画を公開し、一気に注目を集めました。

ボニーとリリーは、成人向けコンテンツにおける”チャレンジ企画”の代名詞的な存在です。ふたりは以前は親しく交流していましたが、仲違いしたようで、お互いに対抗心を燃やすような企画や発言が増えていきました」

リリーは、インタビューなどで「200万ポンド（日本円にして約4億円）以上を稼いだ」と公言しており、不動産も所有しているという。しかし、リリーの成功について、両親は複雑な感情を抱いているようだ。8月下旬に放送されたイギリスのドキュメンタリー番組『ステイシー・ドゥーリー・スリープス・オーバー』がリリーとその家族にインタビューした。

どんな内容だったのか、前出のジャーナリストが語る。

「父親のリンジーさんは、娘が成人向けプラットフォームで活動していることは知っていたとしつつも、『水着や下着姿でポーズを取っているだけだと思っていた』と話しています。

『もし娘の職業を変えられるなら、一晩でやってのける』や『時々、娘の育て方を何か間違ったんじゃないかと考える』とも吐露しており、リリーの活動にかなりの抵抗があるようです。

母親のエマさんも、娘が成人向けプラットフォームでの活動を始めると聞いたときは、親子の関係を続けるためにあえて反対しなかったようですが、過激な企画を行うようになり、『いや、ダメだ』と感じたそうです」

家族の本音を知って、リリーは涙していたという。

「リリーだけでなく、両親も涙を流していました。リンジーさんは、『知らない人から”あなたの娘に死んでほしい”と電話がかかってくる』と告白しており、大勢のアンチを抱えるリリーの家族ということで、彼らもまた世間の厳しい声に晒されているのでしょう。

ただ、リリーは現在の活動を辞める気はないようです。『両親の気持ちは理解するし、尊重する。それだけ』『私は自分の人生を望むように生きなければいけない』と話していました」（前出・ジャーナリスト）

両親の涙を振り切ってでもリリーが手にしようとするものとは、大金か。それとも──？