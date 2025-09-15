「オリンピックという道は閉ざされてしまいました。感謝の気持ちと申し訳ない気持ちがあります」──ミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック世界最終予選のカーリング日本代表決定戦が、9月11日〜14日に北海道の稚内市で開催。

【ムキムキ画像】鍛え上げた見事な筋肉を披露した藤澤五月選手（全身）ほか

ロコ・ソラーレは、初日に連勝（SC軽井沢クラブ、フォルティウス）となったが、12日に連敗。13日のタイブレークでは、再度フォルティウスと戦うも2対7で敗れ、3大会連続となるオリンピック出場を逃した。スキップの藤澤五月（34）は、冒頭のように語り、涙を拭った。

何度も崖っぷちに立たされながらその都度這い上がり、平昌オリンピックで銅、北京オリンピックで銀と2大会連続でメダルを獲得したロコ・ソラーレだったが、今回は奇跡を起こすことはできなかった。スポーツ紙記者は、その敗因についてこう語る。

「通常よりも2カ月早い、2025年5月28日にシーズンイン。新シーズン初戦となった7月末の『稚内みどり CHALLENGE CUP 2025』と3戦目となった『アドヴィックスカップ』で優勝するなど、チームは好調をキープしており、決定戦でもその調子を維持し、初日に2連勝して一番優位なポジションにいました」

しかし、翌日午前に行われたSC軽井沢クラブ戦の第10エンドで大きく流れが変わったという。

「これまでチームを牽引してきた藤澤選手の痛恨のミスショットなどが影響して敗北。1位通過で、2チームが争う決定戦に行ける大きなチャンスを逃したことで、流れが徐々に崩れ始めました。それと同時に、藤澤選手も大きく動揺した。

次のフォルティウス戦も1点差で落とし、翌日のタイブレークでも第1エンドから3失点と……そこで負けはほぼ確定してしまいました。悪い流れを自分たちで作ってしまったことが敗因の1つになった。自分たちの実力を出し切れずに自滅してしまったと言っても過言ではありません」（同前）

「ロコ・ソラーレ」現メンバーのこれから

2026年のオリンピックで、金メダル獲得という夢が途絶えた今、ロコ・ソラーレのメンバーたちの今後はどうなるのだろうか。ウィンタースポーツを専門とするライターが明かす。

「まず今シーズンは、現状のメンバーで戦い抜く可能性が高いです。五輪出場は逃しましたが、10月中旬には日本代表として、パンコンチネンタルカーリング選手権（PCCC）への出場が決まっています。また、来春に行われる予定のグランドスラムも招待されていることから、この2つの大きな大会で優勝を目指していくはずです」

10年という時間をともに過ごしてきたメンバー。ただ来シーズンからは、この4人で挑むのは難しいと見られている。

「吉田知那美選手（34）、吉田夕梨花選手（32）は結婚していますし、年齢的にもライフステージが変化するかもしれません。また知那美さんについては、カーリング界初の世界プロリーグ『Rock League』（2026年4月）が開幕することが発表され、アジアパシフィックチームのキャプテンに任命されています。

藤澤選手は試合後、『今、終わったばかりでチームメイトとも改めて話すことはしていないので、みんなでご飯をたべながら、笑いながら、次のことをゆっくり考えたい』と、”次のこと”に触れていて、今後について思案している様子でした。次のオリンピックが2030年ということを考えると、チームを離脱し、新たな夢や目標に向かうメンバーがいてもおかしくはありませんし、そういう時期に差し掛かっています」（同前）

『一般社団法人ロコ・ソラーレ』の代表として、ここまでチームと共に、日本のカーリングの存在感を高めてきた本橋麻里氏（39）。彼女も選手として活躍している中で結婚。その後、2人の子どもを育てながら現役に復帰した過去もある。

カーリング人生の中で、さまざまな経験をしてきた彼女だからこそ、4人がもし新たな挑戦を希望したとしても、ファンはきっと後押しするだろう。