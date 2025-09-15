羽生結弦（30才）が座長を務めるアイスショー『notte stellata』（以下、ノッテ）で、パワハラ騒動が持ち上がった。同公演は、2023年から3年連続で3月11日前後に羽生の地元・宮城県で開催されているが、初回公演から運営幹部として携わるA氏による、スタッフへの強い当たりが目に余るとの声が上がっているのだ。

【写真】〈アイスショーでパワハラ問題〉運営している元番組ディレクターのA氏が関係者にパワハラ、今から11年前の羽生結弦

A氏はもともと日本テレビの番組に携わる映像ディレクターで、東日本大震災の取材などを通して羽生さんとのかかわりを深め、羽生だけでなく、羽生の家族からも絶大な信頼を得ているという。そのA氏に浮上したパワハラ疑惑。関係者からもたらされた資料に記されていた内容とは──。【前後編の後編】

資料がまとめられたのは、2023年公演の後だ。2024年公演を控える中で、ノッテの関係者B氏から、日本テレビなどの主催者サイドに対する意見があったのだという。

「『A氏からパワハラを受けたので、調査の上、報告と謝罪をしてほしい』という主旨のもののほか、『パワハラによる精神的損害』などを理由に、多額の金銭を求められたそうです」（ノッテ関係者）

事態を重く見た日本テレビはB氏へのヒアリング調査を実施。ヒアリングは、2024年6月以降にノッテを主催する日本テレビ事業局の部長を中心に行われたという。

「2024年の秋頃、ヒアリングをまとめた内部資料が出来上がりました。その資料には、B氏への聞き取り結果のほか、周囲のスタッフらの証言としてA氏の言動がまとめられていました」（別のノッテ関係者）

まず、B氏は、自身に向けられたA氏の言動をこう明かしたという。

《インカム（編集部註＝無線機）でみんなに聞こえるように言う。馬鹿か。こんなこともできないのかよ。ずっと怒鳴っている》

《目の前でペン投げられたりしたうちされたり》

一方、B氏以外の公演関係者からも、こんな証言があったようだ。

《机を叩いたり、ため息をついて見せるなど圧のある態度を取り続けた》

《「ここまで来れたのは皆さんのおかげ、ただしBを除く」「B以外はおつかれさま」「Bさん以外の人には感謝しています」などと言った》（編集部註＝Bは実名）

《AのBへの当たりが毎回強いので周りも嫌な気持ちでパフォーマンス落ちる》

《Bに対しては酷い。死んじゃうんじゃないかと思った》

内部資料にはそういった記載がある一方、B氏に対して業務上の不備を指摘し、A氏を擁護する声もあった。

「パワハラ被害を訴えたB氏にも、仕事が納期に間に合わないなどの不手際があり、A氏は職務遂行のために声を荒らげた面もあったというのです。とはいえ、それが物を投げたりわざと舌打ちをしたり、大勢の前で叱責することを正当化する理由にはならないと思います」（前出・別のノッテ関係者）

“おとがめなし”で逆戻り

関係者へのヒアリングが終わり、2025年のノッテ公演の準備が進む中、調査をした日本テレビはある結論を出した。前出のノッテ関係者が続ける。

「調査の結果を踏まえ、A氏の言動についてはパワハラには該当しないと結論付けました。ヒアリング対象者にも、この結果が共有されたようで、一部の関係者からは、”あの言動がパワハラに値しないのか”という声も上がっていました」

ハラスメント事案に詳しい、しいの木法律事務所の萩尾健太弁護士はこう語る。

「専門的な知識を持つ第三者を交えても、パワハラの有無を判断するのは簡単ではありません。どこまでが指導でどこからがハラスメントなのか、音声や映像など証拠はあるのかなど、さまざまな観点を考慮する必要があります。

また、厳しい物言いになったとしても、それが業務上の不備を指摘するうえで必要なものであれば、正当な指導の範囲内の言動だと見なされ、ハラスメントには当たらない場合もあります。しかしそれも限度があります」

本誌『女性セブン』は、A氏のハラスメントが認められなかったと結論付けた根拠を日本テレビ側に尋ねたが、「しかるべき部署を中心に複数の外部弁護士も交えて関係者へのヒアリングを含む調査を実施し、その結果、『ハラスメントの事実はなかった』と結論付ける弁護士の意見書を受領しました」と回答した。

自らの名を冠したアイスショーでのパワハラ告発騒動は、羽生の耳にも入ったという。

「結論が出た後、羽生さんに経緯説明が行われたそうです。自分の知らないところでそんなことが起きていたのかと困惑を隠せない様子でしたが、パワハラだと認定されなかったことを知り安堵したようです」（前出・ノッテ関係者）

だが前述のように、ノッテ関係者の間では、現在もA氏の態度に疑問の声が上がっているという。

「2025年公演の準備と同時にヒアリングが行われていた最中はイライラしても踏みとどまる様子がありましたが、調査結果が出ると以前の状態に逆戻り。時にはかねて問題視されている逆上して机を叩いたりする行為も見られました。一度”おとがめなし”となっているため現状を訴えても、改善される様子は見られません」（前出・ノッテ関係者）

本誌は一連の騒動についてA氏にも話を聞くべく電話をかけたが、A氏は出なかった。一方、日本テレビに「現在のA氏の行きすぎた行動」について尋ねると「そのような事実は把握しておりません。現状でヒアリング等の調査を行う予定はございません」との返答だった。

萩尾氏はこう指摘する。

「2022年4月以降、ハラスメントに関する相談があった場合、事実関係を調査する義務がすべての企業にはあります。調査を怠ると、行政指導の対象になったり、損害賠償責任を負ったりする可能性があります」

ノッテ公演の見どころの1つといえば、2025年の野村萬斎（59才）や2023年の元体操日本代表の内村航平（36才）など、さまざまな人とのコラボ演技だ。

「誰とコラボするか羽生さんと一緒に考えるのもA氏の役目です。替えの利かない存在だけに、運営サイドからしてもA氏は”特別”なのかもしれません。自分との架け橋を担っていることを理由にこのような態度が許されてしまっているのだとすれば、羽生さんとしても複雑な思いがあるのではないでしょうか」（前出・ノッテ関係者）

アイスショーは、さまざまな関係者の協力のもと成り立っている。そこで働くスタッフが、疑念を抱えていては本当の意味で観客を感動させることはできない。メンテナンス中の羽生は、来年のノッテ公演で”満天の星”の輝きを見せられるのだろうか。

※女性セブン2025年9月25日・10月2日号