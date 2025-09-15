1990年代に西アフリカ・ベナン共和国から来日し、留学生として出演した討論バラエティ番組『ここがヘンだよ日本人』（TBS系）で、テリー伊藤（75）らと激論を交わしていたゾマホン・ルフィンさん（61）。真面目で一本気な性格で、「人生甘くない！」などの発言で人気を博し、バラエティー番組を中心に活躍した。

当時は独身だったゾマホンさんは、2012年に18歳年下のベナン人女性と結婚。はたして今はどんな家庭を築いているのだろうか。ブレイクから27年──現在は「国際IFE財団」で母国のために日本で働く ゾマホンさんに話を聞いた。【前後編の前編】

奥さんは今、仕事の関係でベナンに住んでる。僕は日本に住んでいるから離ればなれだけど、寂しくないよ！ 僕が国のために働いているから、応援してくれている。奥さんとの間に子どもはいない。でも、養子が10人いる。ベナンの親のいない子どもたちを養子にしました。

1番年上は19歳。僕が造った小学校で勉強している子もいる。双子もいるよ。将来は日本とかアジアに留学させたいね。お父さんとしての僕？ 厳しいよ！ 無駄遣いしたらダメ。学校まで10キロあったらどうするか？ 他の子も歩いているなら「一緒に歩きなさい！」と言うね。送り迎えできる車があったとしても、車はダメ！ 人生甘くない。

養子を大勢迎え入れたのは、僕自身、養子だったから。地方公務員だったお父さんは、僕が15歳のとき、病気で急死。10人兄弟の末っ子だった僕は、父方の叔父の養子になりました。叔父はコトヌー（注：ベナンの都市）でジャーナリストをしていましたが、裕福ではなく、子どももたくさんいた。

僕が1番年上だったから、家事をして、叔父さんや弟・妹たちの面倒をみながら学校に通いました。大変だったけど、ベナンには子どもを学校に通わせない親もたくさんいる。僕が学校に通い続けられたのは、叔父さんやお父さんのおかげ。だから、今度は僕が親のない子の面倒をみています。

今、家族はベナンにいるから、僕は東京で1人暮らし。自炊しているよ。炊飯器があるから、白いご飯を炊きます。おかずはスーパーでお刺身を買う。お刺身は最初1280円で売っているものが、15時、18時……と時間が経つと安くなる。21時に行くと380円とか420円とか。それを狙って、スーパーにチャリンコに乗って行くの！ エンガワ、マグロが大好き。うなぎ、生ガキ、もずく、納豆……。ベナンでは食べないものばかり。お酒はビールと赤ワインが大好き。仕事のないときは、瓶ビール1本で晩酌。近所の銭湯に入りにいくのが楽しみです。

銭湯は心も清らかになるよ。身体はベナン人だけど、心はすっかり日本人ね（笑）。贅沢をしたいとは思わない。相手に迷惑をかけず、できるだけ悪いことをしないで生きることが幸せ。もし不正や悪いことをしたら、不安になって幸せになれないよ。

なぜ日本に？

1998年、『ここがヘンだよ日本人』に出たのはスカウトされたから。29歳で自費留学生として来日し、最初は日本語学校に通い、1997年からは上智大学大学院で日本や中国と比較して、ベナンの初等教育の普及の問題点を研究していました。

お金がなくて大変だったから、印刷工場や中国語の先生、引っ越し業者と1日3つのアルバイトをかけもちしていました。中国語の先生をしていたのは、来日前、北京の大学院に国費で留学していたから。僕、日本語、中国語のほか、フランス語、英語、それから母語のフォン語、アフリカのヨルバ語も話せるよ。

あるとき、給料日に高円寺のラーメン屋に入って1人で味噌ラーメンを食べようとしたとき、外国人が店に入ってきた。その人が僕の隣に座って、「どこから来たの？」と話しかけてきて、「明日テレビの仕事に来て」とスカウトされました。6時間で1万2000円くれるって。詳しい話も聞かずに「やります！」と即答したよ（笑） それが『ここがヘンだよ日本人』だったわけ。

日本に来て有名人になるなんて思いもしなかったから、番組に出た影響の大きさに驚いた。ほかにもいろんな番組に出た。舛添要一さん、猪瀬直樹さん、曙さん……有名な人とたくさん共演した。懐かしい。おかげで人生が変わって、今の僕がありますよ。

『ここがヘンだよ日本人』は、日本にしかできない番組。欧米だったら、外国人に自分の国を批判されたりする番組、絶対に許されないと思う。そんな番組を作ったら、戦争になるね！ 外国人の言うことになんて耳を貸さない。日本人だから面白がったり、耳を傾けたりするんですよ。僕にはその価値がよくわかっています。

最近、日本も欧米のように弱肉強食の社会になってきていると感じる。それは残念。食文化、行動様式、着物……自分の国の文化は自分たちで守らないといけないよ。だけど、日本の文化は人間性と愛情に基づいている。

そして、世界中で一番安心して暮らせる国。それが日本です。これは事実。日本人が自分の国の価値を一番わかってないんじゃない？

