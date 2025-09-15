ÀÑ¤â¤Ã¤¿ÊµÇ¢40Ñ¡¢Ãç´Ö¤Ï²î»à¡ÄÃÏ¹ö¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿ÊÝ¸î¸¤¤È¿ùËÜºÌ¤¬ÁÊ¤¨¤ë¡ÖÆ°ÊªµÔÂÔ¤Î¸·È³²½¡×
2025Ç¯3·î¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢2024Ç¯1Ç¯´Ö¤ËÆ°ÊªµÔÂÔ¸¡µó¿ô¤¬160·ï¤¢¤ê¡¢182¿Í¤¬ÂáÊá¡¦½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2023Ç¯¤è¤ê¤â¸º¾¯¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¸¡µó¤äÂáÊá¡¦½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡Ä¡Ä¡¢µÔÂÔ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¸½ºß¤ÎÆ°ÊªµÔÂÔºá¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë·Ú¤¯¡¢Ì·½â¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤ÎÈË¿£»ö¶È¼Ô¤Î»ö·ï¤Ê¤É¡¢Æ°ÊªµÔÂÔ»ö°Æ¤Î¹ðÈ¯¤ä¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÉáµÚ·¼È¯³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¡Ø¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆ°Êª´Ä¶¡¦Ê¡»ã¶¨²ñEva¡Ù¤Î¼çºË¤Ç¤â¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î¿ùËÜºÌ¤µ¤ó¤À¡£
Eva¤Ç¤Ï¡¢9·î20Æü¡Á26Æü¤ÎÆ°Êª°¦¸î½µ´Ö¤ËËèÇ¯¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤ÆÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Æ°ÊªµÔÂÔ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¿ùËÜ¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤ÇÃÏ¹ö¤Î¸½¾ì¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤¿¡Ö¤Ú¤í¤Á¤ã¤ó¡×¤Î½ÐÍè»ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¤è¤ê¡¢¿ùËÜºÌ¤µ¤ó¤Î´ó¹Æ¡£
10Ç¯Á°¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âº£¤Ï¾ï¼±¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿
ËèÇ¯»ä¤¿¤ÁEva¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤¬Äê¤á¤ë9·î20Æü¡Á9·î26Æü¤Î¡ÖÆ°Êª°¦¸î½µ´Ö¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·¼È¯¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¥Á¥é¥·¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀßÎ©2Ç¯ÌÜ¤Î2015Ç¯¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç¤«¤ì¤³¤ì11²óÌÜ¤À¡£ËèÇ¯¡¢º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÆ°Êª¾ðÀª¤ä»ö·ï¤ò»²¹Í¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤Î»þÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¡£
º£»×¤¦¤È10Ç¯Á°¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤È¤«¡ÖÆ°Êª¤ò¹¬¤»¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ª¾ã¤ê¤Î¤¤¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¥Ú¥Ã¥È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦º¬¤Ã¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤½¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Ä¤Í¤Å¤Í»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢Eva¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Åö½é¤«¤é¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¡¦ÂçÎÌÎ®ÄÌ¤ÇÀ®¤êÎ©¤ÄÀ¸ÂÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¡¢¤½¤·¤Æ»Æ¸¤»ÆÇ¤ò¾×Æ°Çã¤¤¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¤ÏÃ¤¬ÂçÊÑ¤À¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈ¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖË°¤¤¿¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢»ô°éÊü´þ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ú¥Ã¥ÈÎ®ÄÌÌäÂê¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ°¦¾ð¤òÃí¤®¤¤Á¤ó¤È»ô°é¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2015Ç¯¤Ë½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¥Á¥é¥·¤Ï¡¢²²¤»¤º¡ÖÌ¿¤ò¤ª¶â¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¤¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤·¤¿¡£³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°Æ¤Î¾å¡¢¤³¤Î»þ¤Û¤É¡Ö²á·ã¤ÊÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤À¡×¤ÈÀ¤´Ö¤«¤éÃ¡¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢º£¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡© ³ÆÃÏ¤ÎÆ°Êª°¦¸î¤Î¹Ö±é²ñ¤Ë»Ç¤Ã¤¿Àè¡¹¤Ç¡¢¤Þ¤¿Åö¶¨²ñ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢SNS¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éÀ¸ÂÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö»ä¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬2015Ç¯Åö»þ¤¢¤ì¤À¤±ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÌ¿¤ò¤ª¶â¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡Ö·¼È¯¤Ï°ìÆü¤Ë¤·¤ÆÀ®¤é¤º¡×¡¢Ä¹¤¯¤«¤«¤ë¤¬¤³¤ì¤¬·¼È¯³èÆ°¤Ê¤Î¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¦¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢Æ°ÊªµÔÂÔ¤ÎÌäÂê¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î·¼È¯¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¥Á¥é¥·¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¤Ê¤Ì¿¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤ò¡×¡£
¡ÖÆ°ÊªµÔÂÔ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢²¥¤Ã¤¿¤ê»É¤·¤¿¤êÅ®¤ì¤µ¤»¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢»¦¤·¤¿¤ê¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë½ýÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤Ì¾ì½ê¤Ë¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤ºÍ©ÊÄ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ÎÆ°Êª¤ÎËöÏ©¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤â½½Ê¬¡ÖÆ°ÊªµÔÂÔ¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÎÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤ä¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼Êø²õ¡¢Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎÊø²õ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆ°ÊªµÔÂÔ¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃÏ¹ö¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¤Ú¤í¤Á¤ã¤ó
¤½¤Î°ìÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥·¥å¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥·¥å¥Ê¥¦¥¶¡¼¤È¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤¡Ë¤Î¤Ú¤í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¸½¾ì¤«¤éÊÝ¸î¤µ¤ì2025Ç¯3·îÆ¬¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¸µ¤ËÍè¤¿¡£
Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤¤Î¸µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡£Êø²õ¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢·Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°äÂÎ¤¬10ÂÎ°Ê¾å¡£ÂçÎÌ¤Î¤¦¤¸Ãî¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êÊ¤¤ï¤ì¤¿¸¶·¿¤òÎ±¤á¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢´û¤Ë¹ü¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë´³¼¤ÏÁ´Éô¤Ç50ÂÎ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂÏÀÑ¤·¤¿ÊµÇ¢¤Ï40¥»¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£ºòÇ¯2024Ç¯¤Î¹ó½ë¤ÇÁêÅö¿ô¤Î¸¤¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¿ô¥õ·î¤Î´Ö¡¢¼¡¡¹¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ú¤í¤Á¤ã¤ó¤ÏÌÔÎõ¤ÊÉåÇÔ½¤ÈÀäË¾¡¢¤½¤·¤Æ¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Î¶õÊ¢¤È³é¤¤ÎÃÏ¹ö¤ò´ñÀ×Åª¤ËÀ¸¤Ä¹¤é¤¨¤¿¡£
Êø²õ¸½¾ì¤Î100Æ¬¶á¤¯¤¤¤¿Ãæ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¸¤¤Ï¤¿¤Ã¤¿37Æ¬¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤òÆ°ÊªµÔÂÔ¤È¸À¤ï¤º¤·¤Æ²¿¤È¸À¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÈá·à¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Î¤Ê¤«¡¢¤Ú¤í¤Á¤ã¤ó¤ÏÈË¿£¸¤¤È¤·¤ÆÇ¥¿±¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¾ì¤«¤é°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ú¤í¤Á¤ã¤ó¤ò¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢´û¤ËÂÛ»ù¤Î¿´²»¤Ï¼å¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ª¤Ê¤«¤Ë¤¤¤¿2É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï»à»º¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÜÀß¤«¤é°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤Ú¤í¤Á¤ã¤ó¤âÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤Ú¤í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»õ¤¬1ËÜ¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï³ÑËì¼ðáç¡¢ÆýÁ£¼ðáç¤¬¿ô¥õ½ê¡¢¸½ºß¤â¼£ÎÅÃæ¤À¡£Ç¯Îð¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ÌÜ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¹âÎð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ãç´Ö¤¬¼¡¡¹¤Ë¿ê¼å¤·ÅÝ¤ì¡¢Â©Àä¤¨¤Æ¤¤¤¯ÃÏ¹ö¤Î´Ä¶¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯À¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£
À¸¤±¤ë»Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬Æ°ÊªµÔÂÔ
Æ°ÊªµÔÂÔºá¤Ï£³¤Ä¤¢¤ë¡£
1. »¦½ýºá¡ÊË¡Âè44¾òÂè1¹à¡Ë¡§¤ß¤À¤ê¤Ë»¦¤·¤¿¤ê½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£
2. µÔÂÔºá¡ÊË¡Âè44¾òÂè2¹à¡Ë¡§¤ß¤À¤ê¤Ë¿ÈÂÎ¤Ë³°½ý¤òÀ¸¤º¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤ë¡¢±Â¤ä¿å¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ó»È¤¹¤ëÅù¤Ë¤è¤ê¿ê¼å¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎµÔÂÔ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡£
3. °ä´þºá¡ÊË¡Âè44¾òÂè3¹à¡Ë¡§Æ°Êª¤ò¼Î¤Æ¤¿¤ê¡¢ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
Æ°ÊªµÔÂÔÄÌÊó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢ÉÔÅ¬Àµ»ôÍÜ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè2¹à¤ÎµÔÂÔºá¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î7³ä¶¯¤òÀê¤á¤ë¡£µë±Âµë¿å¤òÂÕ¤ë¡¢ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤â¼£ÎÅ¤â¤»¤ºÊüÃÖ¤¹¤ë¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¡¢¿¿²Æ¤Î¹ó½ë¤Ç¤âÅß¤Î¶Ë´¨¤Ç¤â¡¢³°¤Ç·Ò¤®»ô¤¤¤ò¤·¡¢¹´Â«¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤À¡£
²Ã¤¨¤ÆÉÔÅ¬Àµ»ôÍÜ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿¿ÌÊ¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶ìÄË¤¬Â³¤¡¢¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤ÏÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì»à¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤â¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢°Â¿´´¶¤â½¼Â´¶¤â°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤â·Ð¸³¤»¤º¡¢Ã¯¤Ë¤â´Ç¼è¤é¤ì¤º»à¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤º¡¢µã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âè¸Èû¤ËÉú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤Ì¿¡£Æ°Êª¤Ï¡¢¤½¤Î´Ä¶¤Ë¤¢¤é¤¬¤¦¤³¤È¤â½ÐÍè¤º¡¢Ã¯¤òº¨¤à¤³¤È¤âÃ²¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯ÎÏ¿Ô¤Â©Àä¤¨¤ë¡£
ËèÅÙÆ°Êª¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÎÈÜÎô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤Þ¤¿¤«¤È¿´¤ÎÄì¤«¤éÈ¿ÅÇ¤¬½Ð¤ë¡£
¾ïÂÖ²½¤¹¤ëÆ°ÊªµÔÂÔ»ö·ï
Æ°ÊªµÔÂÔ»ö·ï¤Ï¡¢ÈË¿£¶È¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¤â¡¢Æ°Êª¥«¥Õ¥§¤Ç¤âµ¯¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Á±ÎÉ¤ÊÆ°ÊªÊÝ¸î³èÆ°¤òëð¤¤¤Ä¤Ä¡¢Î¢¤Ç¤ÏÊÝ¸îÆ°Êª¤òÅ¬Àµ¤Ë»ôÍÜ¤»¤ºµÔÂÔ´Ä¶²¼¤ËÃÖ¤¯Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤â¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ°ìÈÌ»ô¤¤¼ç¤â¤·¤«¤ê¡ÖÀÎ¤«¤é¤³¤Î»ô¤¤Êý¤À¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¤¦¤Á¤Î¸¤¤Ë¤È¤ä¤«¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È³«¤Ä¾¤ë¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¹ÔÀ¯¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡¢²þÁ±¤µ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ°Êª¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ëÉÔÅ¬Àµ»ôÍÜ¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢Åö¶¨²ñ¤ÇÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¾Úµò¤òÂ·¤¨¡¢»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤ÈÈñÍÑ¤ò¤«¤±¡¢·Ù»¡¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤¤¤¯½èÊ¬¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£ºÇ¶á¤Î½èÊ¬»öÎã¤Ï¤³¤¦¤À¡Ê¿Þ¤ò»²¾È¡Ë¡£
µÔÂÔºá¤Î¸·È³²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÆ°ÊªµÔÂÔ»ö·ï¤Î¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÉÔÅ¬Àµ»ôÍÜ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½¾õ¤Î¡Ö1Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·ºËô¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë·ÚÈù¤ÊÎÌ·º¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Îà»÷»ö°Æ¤ÎÍÞ»ß¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
»ä¤¿¤ÁEva¤¬ÁÊ¤¨¡¢ËµÄ°¤òÂ³¤±¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¤âÌäÂêÅÀ¤òÊó¹ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Î»ö·ï¤Î½èÊ¬·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Åö¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤«¤éÆ°ÊªµÔÂÔºá¡Ö1Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·ºËô¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤ò¡Ö3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·ºËô¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÀÁ´ê½ðÌ¾¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î½Å¤¤¿´¤Î°ìÉ®¤ò¹ñ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¼¤Ê¤Ì¿¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤ò¡×
