「妊娠した」と告げたら夫が会社をやめた…40歳の元同級生夫婦、妻の困惑

子供への虐待の相談件数は過去最多

厚生労働省が2025年3月に発表したデータによれば、令和5年度児童相談所が対応した子どもへの虐待の件数は22万5500件余りで、集計をしてから過去最高となり、前の年度より1万件余り多いという。

その内訳は、心理的虐待が59.8％で最も多く、次に身体的虐待（22.9％）、ネグレクト（育児放棄・16.2％）、性的虐待（1.1％）となっている。実母が48.7％、実父が42.3％、実父以外の父親が5％、実母以外の母親が0.4％、その他が3.4％となる。

実の親からの虐待がほとんどだが、「その他」には教育者なども含まれる。2026年12月から運用が始まる「こども性暴力防止法」は、子供に関わる職業の人の性犯罪歴を最長20年間遡って照会する法律だ。学校や認可保育所などは義務ですが、学習塾やスイミング教室などは認定となっている。学校の教員が集団で小学生の女児に対して性的な撮影を行い、逮捕されたのは記憶に新しい。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「幼い頃の心の傷を抱える人は多いです。信頼する大人からされた心身の暴力は、心を深く傷つけます」という。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは40歳の大手企業会社員・葉子さん（仮名）だ。「私が妊娠した途端、夫がいきなり会社を辞めてぶらぶらしています。昼間何をしているか調べてほしいのです」と山村さんのところに相談してきたのだ。

妊娠を伝えたら会社をやめてしまった

今回の依頼者・葉子さんから「緊急ではないのですが気になることがあって……」と連絡があったのは、平日の12時。昼休みを見計らって電話してきたことはわかりました。

その日の夕方、カウンセリングルームに来た葉子さんは、ハキハキした口調同様、仕事がデキそうな女性そのものでした。物腰は柔らかく優しさが伝わるのに、気迫がある。背が高く筋肉質な体型と、ノーメイクでショートカットということもあり、凛々しい少年のような雰囲気です。

勤務先はインフラ関係の大手企業で、施設工事のプロジェクトマネージャーをしているとのこと。ピアスやブレスレットがハイブランドのもので、葉子さんのクールな雰囲気によく似合っていました。

まず、夫について伺うと、「私が妊娠を伝えた1ヵ月後に会社を辞めてしまったんです。今はそれから1ヵ月が経過したところです」と言います。

夫とは結婚3年目とのこと。まずは出会いから伺います。

夫は“いいところのボンボン”

「出会いは18歳、大学時代です。音楽研究会みたいなサークルで出会い、共通のバンドが好きなことがわかり、グループでライブに何度か行ったのです」

夫は付属の中高一貫校からの持ち上がりで、都会の“いいところのボンボン”そのもの。葉子さんは東海地方から上京しており、親は学費と家賃を出すのに精一杯。生活費を稼がなくてはならず、バイト中心の学生生活でした。

「夫は当時から、とにかくお酒を飲む。一時的にアルコール依存症のようになっており、教授や講師から叱られていました。ただ、とても頭がいい。さらに明るくて人懐っこいから、結構真面目に勉強していた私よりも成績が良かった。可愛い雰囲気なのにデキる男というところも魅力で、モテていたと思います」

大学3年生のとき、夫に「成績良くてうらやましい」と言ったら、「僕はバイトをしなくていいから、その時間で勉強できるんだよね」と言ったそうです。

「貧乏な私を馬鹿にしたと思い、それからメールも電話も着信拒否。その後、夫は外資系のIT企業に入社したことは風の噂で聞いていました」

また、夫は3歳から6歳までアメリカに、7歳から10歳まで上海に住んでおり、英語と中国語ができる。このスキルと愛嬌、ITの知識があればどこに行っても稼いでいけるのでしょう。

37歳の時に再会

「私は安定したい一心でしたので、とにかく日本の大手企業を狙い、第2志望の今の会社に採用されてからは、毎日が幸せ。20代後半で管理職試験に合格してからは給料も上がり、仕事も楽しい。プライベートも充実しており、音楽や旅関連で知り合った人と何人か交際したのですが、私は“会社第一、社畜上等”なので（笑）、別れてしまう。このまま結婚しなくていいと思っていた37歳の時に、新宿のワインバーで夫と再会したのです」

葉子さんがテーブル席で女子会をしていたら、カウンター席に夫が一人で飲んでいた。先に気づいたのは夫だったそうです。葉子さんがトイレに立つと名前を呼ばれ「声を聞いていてすぐわかった」と夫が嬉しそうに笑っていたそう。

「前から、小柄で愛嬌があって可愛いと思っていたのですが、歳をとって落ち着きが加わり、魅力に磨きがかかっていた。その場でLINEを交換したら、その日の夜から猛プッシュされ、デートしました。そして、出会って半年でプロポーズされ、結婚したのです」

葉子さんも周囲からの結婚への圧力を感じており、夫との結婚は渡りに船でした。

「当時、夫は新興のIT企業に転職していました。夫がバツイチということもあり、式も挙げず、同居を始めました。一緒に暮らし始めて気になったのは、夫は私が一緒にいるとあまりモノを食べないこと。でも、時々一人でいる時に大量に食べて吐いている。指摘してはいけないような気がして、見ないふりをしています。あと、最も気になるのは性交渉の間に目を合わせないところです。また、性交渉が終わった夜中、うなされて泣いていることもありました」

かといって、夫は性交渉が嫌いではない。大柄な葉子さんの胸に顔を埋め、「ギュッとして」と言われることも多かったそうです。

子供が欲しいと言ったら乗り気だったのに

「年齢のこともあり、子供は早めに作ろうと思い、それを伝えたら夫も乗り気だったんです。自然に任せる方針で、2ヵ月前に妊娠8週だと言われました。喜んでそれを夫に伝えたら、かなりうろたえて。夫にとっても初めての子なのに、その反応にムッとしてしまい“どういうことよ？”と言ったら、“気持ちの整理がつかない”と返ってきたんです」

夫はその後、何となく葉子さんを避けるようになり、それから1ヵ月後、出勤しないことに気づきます。葉子さんのサポートのためにリモート勤務に切り替えたのかと思ったら「会社を辞めた」と言われたのです。

「え？ って。夫は転職が多く、辞めた会社で8社目です。技術があるので収入は高い転職ではあるんですが、何の相談もなかったことや、いろんなことに腹が立って、私も夫に対してキツく当たるように。そのうちに、“僕、このままでは一緒にいられないから、実家に帰る”と言い出してきたのです」

葉子さんが「それは無責任だ」と言うと、夫は激昂し、テーブルのマグカップと皿を床に叩きつけて壊した。葉子さんが片付けようとすると「僕がやる」と泣きながら掃除しながら、過呼吸になったそうです。

生活費の減額を言ってきて…

「夫が不安定なことを受け入れ、見守り体制に入ると、夫も落ち着きました。まあ、私一人の稼ぎでも余裕で子供を育てていける。それに、今住んでいるマンションの家賃も安い。夫が出ていっても、余裕で支払えます。ここ1ヵ月ほど、夫は毎日家にいると言っていますが、外出している気配もある。夫の行動を調べてもらいたいのです」

調査をしたほうがいいと思ったきっかけは、夫が家に入れる生活費を下げて欲しいと言ってきたことです。

「家賃13万円のうち、8万円を夫が、5万円を私が払ってきましたが、それをお互いに7.5万円ずつに、また水道光熱費や雑費として夫が家に入れていた7万円を4万円にしたいと言うのです。会社をやめたとはいえ、夫は私よりも給料をもらっていたので、貯金もあるはずなのに、なぜそんなことを言うのか。浮気でもしているんじゃないかと悩みました。そもし、そんなことをしていたら、即刻離婚です……とは言うものの、浮気している確証は全くありません。土日は私と一緒にいたがりますからね。でもあまりに何もわからなくて、どう聞いたらいいかもわからないのです」

これまでの葉子さんの話から、夫は何か心の病を抱えていると考えられます。性交渉の間に目を合わせないことは、性に対する何らかの嫌悪感があること、摂食障害は親との関係に問題がある可能性が高いと感じます。

「多分、夫は何かトラウマを抱えている。だから私には理解できない行動をするんだと思います。でもこれまでは何も話さなかったし、私もあえて聞いてこなかった。妊娠中なのに、夫の心配があるからか、体質なのかつわりもきませんよ」

葉子さんは薬物の使用を疑っているようで「何があっても受け入れます」と言っていました。そして、葉子さんが出勤する月曜の朝から調査に入ることにしました。

◇妊娠したことで会社をやめる、というのはたしかに理解に苦しむ。むしろ葉子さんが出産で会社を休むことになるため、安定した収入が必要になると考えるはずだ。葉子さんは夫のことを大切に思っているが、夫の行動を理解できず、話し合おうとするとつい感情的になって対立してしまうことで第三者の探偵に調査依頼をしたのだ。どうやら夫は何か心に問題を抱えているが、「浮気をしているかも」「薬物をやっているかも」という疑惑を抱えていては、問題解決にまっすぐむきあえないだろう。その解決をはかるために、葉子さんが現実を知る必要がある。

では夫は日々何をしているのか。問題行動の原因は何か。調査の結果は後編「「妻の妊娠を知って会社をやめた」40歳の夫が言えずに抱えていた11歳の時の悲劇」にて詳しくお伝えする。

