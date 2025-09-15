◇陸上 世界選手権第2日（2025年9月14日 東京・国立競技場）

男子100メートル決勝が行われた。オブリク・セビル（ジャマイカ）が自己ベストの9秒77で金メダルを獲得。キシェーン・トンプソン（ジャマイカ）は9秒82で2位、パリ五輪金メダルのノア・ライルズ（米国）は9秒89で3位だった。

日本のアニメ好きとしても知られるライルズはスタート前、「ドラゴンボール」の主人公・孫悟空の必殺技である「元気玉」ポーズを披露。レース直後には米国国旗をまといながら「かめかめ波」ポーズも披露した。「日本が大好きでアニメが大好き。メダルや順位に関係なく好きだから今日もやった」。国立競技場で日本のファンを大いに沸かせた。

セビルとトンプソンもスタート前には日本のアニメにちなんだハンドサインを披露。トンプソンもライルズと同じく日本のアニメ好き。「孫悟空のパワーが出てくるポーズだったと思います」と振り返った。

スプリンターの世界トップ3が、そろって日本のアニメ好き。ライルズは「頑張ること、悲しみを乗り越えること、愛…アニメの中には全部あります」と熱弁した。「ワンピース（主人公・ルフィの台詞）“海賊王に、俺はなる！”は第1章の最初に言っている。なれるかどうかは分からないけど、言えば自分を信じられる。信じれば強くなれる。そういうことをアニメから学んだ」。“世界最速の男”になるためのメンタルは、日本のアニメから学んでいたことを明かした。