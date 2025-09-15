【MLB】ジャイアンツ7ー13ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）

【映像】大谷、流し打ち→爆速走塁をスタートする瞬間

9月13日（日本時間9月14日）に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平の内野安打が話題となっている。

1番・大谷の第1打席。この打席で大谷は、ジャイアンツ先発、エースのローガン・ウェブとの対戦となったが、そのウェブは大谷に対し、初球、内角膝元いっぱいに決まる149km/hのシンカーで見逃しを誘ってストライクを先行させると、続く2球目は外角高めの149km/h、ボール球のシンカーを1球見せた上で3球目、真ん中やや外寄り、低めいっぱいへと投じた140km/hのチェンジアップでファウルを打たせてカウント1-2と追い込むことに。しかし4球目、外角高めに投じた148ｋｍ/hのシンカーに大谷が反応。コースに逆らわず、左方向へと転がしたこの打球は、三遊間深い所へのゴロに。

ショートのウィリー・アダメズは打球に追いつくも一塁への送球を断念。俊足である大谷は全力疾走で一塁を駆け抜けて内野安打となり、先制の好機を生む一打となった。逆らわないバッティングと俊足さで稼いだともいえるこの大谷の一打に、ファンからは「ドンマイw」「あそこ転がされたら」「速いな」「さすがの全力疾走」「大谷さんこういうバッティングしてたら4割超えしそうｗ」「大谷シフトが裏目に出た」「長打警戒で深めで守れば手前に転がすし、右寄りに守れば左に飛ぶ」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、持ち前の俊足さに加え、基本的にどんなときでも全力疾走という基本に忠実なプレーゆえに、相手内野手のミスを呼んだり、凡打性の当たりでもヒットにしたりと、様々な形での出塁を可能としているが、そうしたこともあってか、昨季のレギュラーシーズンの出塁率は.393、今季もここまで.393と高い水準を保つことに。“およそ4割出塁”できる大谷のリードオフマンとしての活躍に、今後も多くの期待が寄せられそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）