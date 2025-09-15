¥é¥Õ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡Ö¤æ¤ë¤æ¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¡×¤¬Àµ²ò¡ª½÷»Ò¥×¥í¤¬²òÀâ
¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¥Ä¥¢ー¶þ»Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÃ£¿Í·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¤ä¾õ¶·¤«¤é¥Ù¥¿¥Ô¥ó¤Ë´ó¤»¤ë·¬ÌÚÎ®¤Î¥ï¥¶¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ª
µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¡ª¡¡¥°¥ê¥Ã¥×〝¤æ¤ë¤æ¤ë〞¤Ç¤æ¤ë¤Þ¤»¤Ê¤¤¡ª
¥°¥ê¥Ã¥×¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤ò»ÙÅÀ¤È¤·¤¿¥Æ¥³¤Î¸¶Íý¤¬Æ¯¤¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬¥Üー¥ëÊý¸þ¤Ø¤È¼«Á³¤ËÁö¤ê½Ð¤¹¡£
¤³¤³¤Ç²ÃÂ®¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Õ¼±¤¬ÂçÀÚ¡£
Í¾·×¤ÊÎÏ¤òÈ´¤¯¤«¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¤æ¤ë¤ß¤òËÉ¤²¤ë
¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ò¤È¹©É×¡£·¬ÌÚ¤Ï¥é¥Õ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤«¤éÂÇ¤Ä¤È¤¤è¤ê¤â¥°¥ê¥Ã¥×°µ¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ê¸µ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Ïー¥É¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë¥¹¥Ôー¥É¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·¬ÌÚ¡Ë¡£¤¢¤¨¤Æ¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯°®¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤¯¡Ü¤æ¤ë¤¯°®¤ë¡×¤Î2ÃÊ¹½¤¨¤³¤½¤¬¡¢¡È¥ê¥¤Þ¤º¤æ¤ë¤Þ¤Ê¤¤¡É¥é¥Õ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¶Ë°Õ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×°µ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤
¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¡¢¤æ¤ë¤¯°®¤Ã¤¿¥°¥ê¥Ã¥×¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê·¬ÌÚ¡Ë
ÂÎ¤Î¥ê¥¤ß¤Ë¤âÃí°Õ
¥é¥Õ¤ÎÄñ¹³¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ¤¬¥ê¥¤à¤Î¤âNG¡£¤Û¤É¤è¤¯Ã¦ÎÏ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤Ë°ú¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤¬¥°¥Ã¥É¤À¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡á·¬ÌÚ»ÖÈÁ
¡ü¤¯¤ï¤¡¦¤·¤Û¡¿2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£164cm¡£21Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¥×¥íÃç´Ö¤«¤é¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¥·¥çー¥È¥²ー¥à¤ÎÌ¾¼ê¡£24Ç¯¤Ï¹ñÆâ¥á¥¸¥ãー¡¦¥ê¥³ー¥«¥Ã¥×¤Ê¤É3¾¡¤ò¤¢¤²¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯6°Ì¡£25Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÏÇ¯´Ö½÷²¦¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È½êÂ°¡£
¹½À®¡á²¬ÅÄ¹ëÂÀ
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡áÆü¿À¥°¥ëー¥× Ê¿ÀîCC