　俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の最新相関図が公開された。

　公開されたのは、第24週「あんぱんまん誕生」の相関図。公式SNSは「第25週の相関図を公開　『ミュージカル・怪傑アンパンマン』のキャストを追加！アンパンマン役を演じるのは、浜野謙太さん　放送をお楽しみに」と紹介した。

　ファンからは「相関図、いろいろ変わってますね!!　展開楽しみです」「遂にアンパンマン役まで決まりましたね！楽しみで仕方がありません」「ミュージカルのキャスト　楽しみすぎる〜残りわずかな『あんぱん』最後までぬかりない豪華キャスト　寂しさもあるけどテンション高まります」「いよいよ最終盤ですね」などの声が寄せられている。