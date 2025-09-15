『あんぱん』相関図に大きな変化 “アンパンマン役”が判明「遂に！」「最後までぬかりない豪華キャスト」
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の最新相関図が公開された。
【写真あり】アンパンマン役が決定！ 新たな相関図を公開
公開されたのは、第24週「あんぱんまん誕生」の相関図。公式SNSは「第25週の相関図を公開 『ミュージカル・怪傑アンパンマン』のキャストを追加！アンパンマン役を演じるのは、浜野謙太さん 放送をお楽しみに」と紹介した。
ファンからは「相関図、いろいろ変わってますね!! 展開楽しみです」「遂にアンパンマン役まで決まりましたね！楽しみで仕方がありません」「ミュージカルのキャスト 楽しみすぎる〜残りわずかな『あんぱん』最後までぬかりない豪華キャスト 寂しさもあるけどテンション高まります」「いよいよ最終盤ですね」などの声が寄せられている。
