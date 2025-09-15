年金の「繰り下げ受給」は有効な選択肢ですが、他の年金制度との関連を理解せずに行うと、意図しない結果を招く可能性があります。特に、配偶者がいる場合の「加給年金」の扱いや、65歳以降も働く高所得者の年金調整の仕組みは、慎重な検討が必要です。本稿では、酒井富士子氏による著書『60分でわかる！ 新・年金 超入門』（技術評論社）より、繰り下げ受給を検討する際のポイントを解説します。

繰り下げする場合は扶養する妻の年金状況も関係する

厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳到達時点で扶養している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者が65歳になるまで「加給年金」が本人の厚生年金に上乗せされます。この加給年金は、配偶者が65歳になると支給停止になりますが、配偶者が1966年4月1日以前生まれの場合は、65歳から一生涯「振替加算」が配偶者の基礎年金に上乗せされます。

この2つの年金は、厚生年金を受給していないと受け取れないので、年金の繰り下げ待機期間中だと受け取れないケースがあります。

例えば、夫65歳・妻60歳の夫婦が2人とも70歳まで年金を繰り下げした場合、夫の年金受給開始時点では、妻は65歳になります。そのため加給年金は支給停止となり、従来受け取れたはずの加給年金を一切受け取れません。また、妻が65歳から受け取れる振替加算も妻が年金を受給開始するまでの5年間は受け取れなくなります。この例で受け取り損ねた分を繰り下げで増額した分で補てんしようとすると、加給年金では約2年10ヵ月、振替加算では約3ヵ月かかります。

このように無計画に繰り下げてしまうと結果的に損をしてしまうケースもあります。振替加算は一生涯受け取れますが、加給年金は受け取れる期間が限定的なので、受け取れるよう調整するのも得策です。加給年金を受け取って繰り下げ受給もしたい場合は、老齢基礎年金のみを繰り下げること。両方繰り下げした場合より年金増額は減ってしまいますが、加給年金を全額受け取れます。

★例えば…本来受給額が夫176万4,000円、妻82万1,696円の世帯の場合

夫：1960年5月生まれ（65歳）繰り下げ後受給額：250万4,880円（42％増額）

妻：1965年4月生まれ（60歳）繰り下げ後受給額：117万5,760円（42％増額）

［図表1］繰り下げ待機期間中の「加給年金」と「振替加算」の受給 出典：『60分でわかる！新・年金超入門』（技術評論社）より抜粋

〈まとめ〉

■繰り下げすると加給年金を受け取れなくなる場合がある

■老齢基礎年金のみ繰り下げすれば加給年金も受け取れる

高収入の65歳は繰り下げのメリットが減少することも

在職老齢年金で削られる分は増額の対象外に

老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金に加入して働くと在職老齢年金制度によって、年金が減額されることがあります。そこで、在職中は老齢厚生年金を繰り下げすることで、この減額を避けることが可能です。

しかし、この方法には、意外な落とし穴が隠れています。それは、繰り下げして年金を受け取らなかったとしても、繰り下げ受給開始後に受け取る年金額が減ってしまうことがあること。その理由は繰り下げすると、増額率により年金受給額が決まりますが、繰り下げ待機期間中に働いたとしても、在職老齢年金制度による調整は行われたとみなされてしまうというルールがあるからです。そして、この調整により、減額されたとみなされる年金分については増額の対象外となります。

例えば、65歳から70歳まで、月給45万円で働いた人が、70歳まで繰り下げした場合、老齢厚生年金の本来受給額と月給の合計が55万円。在職老齢年金支給停止調整額51万円を超えるので年金が減額されます。

具体的な金額は、｛（老齢厚生年金10万円＋月給45万円）−51万円｝÷2＝2万円。この2万円が、繰り下げ待機期間中だとしても在職老齢年金制度で減額されたとみなされるため、繰り下げで増額するはずの年金額の対象外に。この例では、42％増額される年金額は、本来受給額10万円から2万円が差し引かれ8万円のみになります。その結果、受給額14万2,000円が13万3,600円に減額され、増額率も42％から33.6％まで下がります。

［図表2］年金受給開始が70歳の場合 出典：『60分でわかる！新・年金超入門』（技術評論社）より抜粋

★例えば…繰り下げ待期中に65歳から70歳まで月給45万円で働いた場合

本来受給年金額：月額16万8,000円（老齢厚生年金10万円＋老齢基礎年金6万8,000円）

［図表3］繰り下げ待期中に65歳から70歳まで月給45万円で働いた場合 出典：『60分でわかる！新・年金超入門』（技術評論社）より抜粋

〈まとめ〉

■繰り下げ待機中は在職老齢年金制度により支給停止とみなされる

■65歳からの給与が高いと繰り下げ受給の増額率も下がることに

繰り下げ待機中に病気になったら？受給方法は2通りから選択

受け取っていなかった分を一括受け取りも可能

年金の受給は、65歳を過ぎれば申請することでいつでも開始することができ、繰り下げ受給も事前に申請する必要がありません。つまり、繰り下げ受給するつもりで年金の請求をしていなかった人が、事情が変わってすぐに年金請求することも可能です。繰り下げ待機期間中での年金の受け取り方法は、2つの方法から選択することになります。

1つ目は、繰り下げ待機中、受け取りたいと思った時点で「受給申請」をして、そこから年金受給をする方法です。

繰り下げ申請は、1ヵ月単位でできるので、例えば70歳まで繰り下げしようと思っていても、68歳時点で申請を出せば、その時点の増額率で増えた年金を一生涯受け取ることができます。本来受給額が176万4,000円なら、25.2％増えた220万8,528円の年金を一生涯受け取ることができます。

2つ目は、申請する時点から65歳までさかのぼりその分を一括で受け取る方法。この場合は本来受給額×年数の年金額となり増額はありません。

また、一括で受け取る場合は、「年金の時効」があるので要注意。これは、受給資格が発生してから5年経過するとそれ以前は時効で消滅するというもの。ただし、「特例的な繰り下げみなし増額制度」により70歳以降に、さかのぼって一括受け取りを希望した場合は、請求の5年前の時点で繰り下げ受給の申請があったとみなされ、0.7％×月数の割増率で増額した年金を一括受け取りできるので、増額した分で5年以前の消滅してしまう分を補てんすることができます。

繰り下げ待機中に繰り下げをやめたくなったら…

★例えば…本来受給額176万4,000円の場合

［図表4］繰り下げ待機中の受給方法 出典：『60分でわかる！新・年金超入門』（技術評論社）より抜粋※ 一括受け取りの年と翌年に税金の負担あり

〈まとめ〉

■繰り下げ待機中でも好きなタイミングで年金は受け取れる

■年金の受け取り方法は繰り下げと一括受給から選べる

■年金の時効で5年経過すると年金は消滅する

酒井 富士子

株式会社回遊舎 代表取締役

経済ジャーナリスト