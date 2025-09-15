“衝撃の足上げ始球式”岡田紗佳、率直な感想つづる「麻雀牌よりも先に…」
プロ雀士でモデルの岡田紗佳（31）が14日、自身のインスタグラムを更新。13日、東京・明治神宮野球場で行われた『ヤクルト対DeNA』で始球式を行ったことを受け、写真を添えて感想を記した。
【連続写真】見事な足上げ！美脚を高々な始球式をみせた岡田紗佳
始球式で岡田は、美脚を高々と上げる“圧巻フォーム”で、球場からどよめきが上がるほどの投球を見せ、惜しくもノーバンとはならなかったが、強烈なインパクトを残し、反響を集めた。
インスタで、岡田は「昨日は神宮球場ローチケデーということで、Mリーグ開幕と一気通貫ツアーのPRで始球式をさせていただきました！新しいユニフォームで麻雀牌よりも先に野球ボールを握るとは思いもよりませんでした。明日からいよいよMリーグ開幕！木金が二卓同時開催ということで、よりたくさんの方々に熱狂して頂けるよう、熱い試合を届けていきたいと思います！いくぞー！！！！おー！！！」と写真とともに決意を記している。
