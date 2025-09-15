欧州旗艦大会最終日は「67」、松山英樹は13位 桂川有人54位 PO制した43歳が通算12勝目
＜BMW PGA選手権 最終日◇14日◇ウェントワースC（イングランド）◇7267ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの旗艦大会が終了。優勝争いはトータル19アンダーで並んだ43歳のアレックス・ノレン(スウェーデン)と、33歳のエイドリアン・サディエル（フランス）によるプレーオフまでもつれこみ、それを1ホール目で制したノレンが今季2勝目、欧州通算12勝目を手にした。
〈写真〉タテ振りからヨコ振りに？ 松山英樹のスイング変化
初参戦の松山英樹は、6バーディ・1ボギーの「67」で回り、トータル13アンダーの13位タイで大会を終えた。3バーディ・3ボギーのパープレーだった桂川有人は、トータル7アンダー・54位タイ。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）は「65」でトータル12アンダーまで伸ばし、20位タイ。今季のPGAツアー年間王者に輝いたトミー・フリートウッド（イングランド）はトータル8アンダー・46位タイで4日間を終えた。今大会の賞金総額は900万ドル（約13億2901万円）。優勝したノレンは153万ドル（約2億2593万円）を手にした。
