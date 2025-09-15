北九州市の小学生が、船と海の魅力を学ぶ「シップスクール」に参加しました。実際に船に乗りこんだ小学生は、普段はできない体験に興味津々でした。

北九州市小倉北区の港に停泊している帆船「BLUE OCEAN みらいへ」。この船で9日に行われたのが「シップスクール」です。



参加したのは桜丘小学校の5年生で、学校が授業の一環に「シップスクール」を取り入れるのは北九州市で初めてです。

乗り込んだ船の上では、かけ声に合わせて帆を開いたり、操縦室を見学したり、普段なかなかできない体験に子どもたちは興味津々です。



■5年生

「帆を広げる体験はとても貴重でした。」

「かじを回すと、角度によって向きが変わることにびっくりしました。」

「シップスクール」の狙いは、港湾関係の企業が多い北九州市で、子どもたちに船に関わる仕事に興味を持ってもらうことです。



■北九州市 港湾空港局 川崎文𥶡 クルーズ・交流課長

「応募制になると好きな子がやってきますが、そうではない、関心を持っていない子に機会を与えたい。船に乗ることは楽しいんだよと実際に小学生に知ってもらって、船の仕事に就いてもらえたら。」



北九州市は今後、ほかの学校でも「シップスクール」を開催していきたいとしています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月9日午後5時すぎ放送