今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月15日（月・祝）〜9月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月15日（月・祝）〜9月21日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、ノリや勢いではなく慎重に行動するほうがうまくいきそう。安請け合いなどもしないよう気をつけて。丁寧な説明を心がけるなど、周囲とのコミュニケーションもしっかり取ると良いでしょう。恋愛は、穏やかなムードに包まれそう。自然体でいられる相手とは、将来に対するビジョンも見えてくるようです。
★ワンポイントアドバイス★
ストレッチやヨガなどをすると心までスッキリしてくるかも。さらにスキンケアも頑張れば恋愛にも良い影響が。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
