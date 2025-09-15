時短で簡単！パリパリきゅうりの無限ナムル【材料】（2人分）キュウリ 2本塩 少々ゴマ油 小さじ 1.5<和えダレ>白ゴマ 小さじ 2ニンニク(すりおろし) 1/3片分しょうゆ 小さじ 2【下準備】1、キュウリは両端を切り落とし、斜め切りにしてさらに太めのせん切りにし、塩少々で軽くもむ。2、ボウルで＜和えダレ＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、＜和えダレ＞のボウルにキュウリの水気をきって加え、全体に和える。最後にゴマ油を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。