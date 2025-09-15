“音”で食べたい！ASMRごはん・デザートレシピ10選【パリパリ編】注目なのは無限ナムル！
今回ご紹介するASMRごはん・デザートは「パリパリ」にこだわった10選です。新鮮野菜や揚げたておかず、香ばしいデザートなど、音はもちろん食感も魅力のレシピを厳選しました。
材料2つで作れる簡単なものから、ちょっとしたおもてなしにぴったりのものまで。さっそく試してみてくださいね。
【簡単】パリパリきゅうりの無限ナムル
太めに切ったきゅうりのシャキシャキ感がくせになるナムル。塩もみして数分置いてから調味料と和えることで味がしっかりなじみます。ゴマ油の香ばしさとニンニクの風味がアクセントで、お酒のおともにも最適。辛さを足すときは、ゴマ油を半量にしてラー油を加えましょう。
■主菜も副菜も。パリパリ食感がやみつき「おかず」レシピ4選
甘みと水分が豊富な大根上部を使うとサラダがより美味に。冷水にさらすひと手間で、シャキシャキ感がアップ。チリメンジャコと炒めた大根葉のほろ苦さが大人向けの味わいです。かつお節をたっぷりかけて召し上がれ。
ソテーした豚ヒレ肉を春巻きの皮で包んだ、おしゃれな一品です。表面にオリーブ油を塗ってオーブンで焼き上げると、香ばしくパリッと仕上がります。ジューシーな豚肉とのコントラストが絶妙。濃厚ソースはクリームチーズとマヨネーズで作り、ディップすればつい手が伸びるおいしさです。
パリパリのASMRごはんと言えば、やっぱり春巻き！ 揚げたての春巻きはサクッと音が立ちます。揚げ温度を160℃に保ち、ゆっくり揚げると絶妙な食感に。具材は豚肉の代わりにエビ、シイタケをエノキに変えるなどアレンジも自由です。
鶏肉をカリッと焼くには、上から軽く重しをのせると効果的です。重しがない場合はフライ返しで押さえてもOK。裏面も軽く焼き、肉汁を閉じ込めます。フライパンで作るソースも旨みたっぷり。ペロリと完食でき一皿です。
■少ない材料で！ パリパリ「おつまみ」レシピ3選
ピザ用チーズと粗びき黒コショウだけで作る簡単おつまみ。チーズの塩気で味付け不要です。フッ素樹脂加工のフライパンで弱火で焼くと、油を使わなくても香ばしくサクサクに。黒コショウを省けば子どもも食べられます。
薄くのばした鶏ささ身に片栗粉をまぶして揚げれば、短時間で火が通り手軽に作れます。低カロリーで軽やかな食感は、揚げ物でも罪悪感が少ないのがうれしいですね。お弁当のおかずにもぴったり。
無限キャベツをイタリアン風にアレンジ。EVオリーブ油とバジルの華やかな香りはワインと相性抜群です。キャベツは手でちぎると食感がよりアップします。揚げ物やチーズなど濃いめのおつまみに合わせるのがおすすめです。
■パティシエ気分！ パリパリ「デザート」レシピ2選
スプーンを入れたときのパリパリ食感が特徴のクレームブリュレを手作りしてみませんか？ 卵黄や牛乳で作った生地を蒸し焼きにし、表面にブラウンシュガーを振ってバーナーで焦げ目をつけます。キャラメルの香ばしさと甘みが贅沢で、作る楽しさも味わえますよ。
パイ生地の代わりに餃子の皮を使ったミルフィーユは、ちょっと甘いものを食べたいときに◎です。餃子の皮は表面にオリーブ油を塗ってから焼くのがポイント。とろりとやわらかなクリームと一緒に頬張れば、思わず笑みがこぼれます。重ねるのは食べる直前に。サクサク感を最大限に堪能できますよ。
■音と食感を味わうASMRごはん
みずみずしいきゅうりや春巻きの皮、チーズなどパリパリ食感の料理は数多くあります。今回は、なかでも簡単に作れるものをピックアップしたので、料理初心者さんも挑戦しやすいですよ。
揚げ物やデザートなどは、時間が経つとしんなりしてしまうので、食べる直前に完成させるとパリパリ感がより楽しめます。耳と舌で味わうASMRごはんを、ぜひ作ってみてくださいね。
(ともみ)
時短で簡単！パリパリきゅうりの無限ナムル
■主菜も副菜も。パリパリ食感がやみつき「おかず」レシピ4選
大根と水菜のパリパリジャコサラダ【大根上部+大根葉】
甘みと水分が豊富な大根上部を使うとサラダがより美味に。冷水にさらすひと手間で、シャキシャキ感がアップ。チリメンジャコと炒めた大根葉のほろ苦さが大人向けの味わいです。かつお節をたっぷりかけて召し上がれ。
豚ヒレ肉のパリパリ包み焼き
ソテーした豚ヒレ肉を春巻きの皮で包んだ、おしゃれな一品です。表面にオリーブ油を塗ってオーブンで焼き上げると、香ばしくパリッと仕上がります。ジューシーな豚肉とのコントラストが絶妙。濃厚ソースはクリームチーズとマヨネーズで作り、ディップすればつい手が伸びるおいしさです。
春巻き
パリパリのASMRごはんと言えば、やっぱり春巻き！ 揚げたての春巻きはサクッと音が立ちます。揚げ温度を160℃に保ち、ゆっくり揚げると絶妙な食感に。具材は豚肉の代わりにエビ、シイタケをエノキに変えるなどアレンジも自由です。
鶏肉のパリパリ焼き レモンバターソース
鶏肉をカリッと焼くには、上から軽く重しをのせると効果的です。重しがない場合はフライ返しで押さえてもOK。裏面も軽く焼き、肉汁を閉じ込めます。フライパンで作るソースも旨みたっぷり。ペロリと完食でき一皿です。
■少ない材料で！ パリパリ「おつまみ」レシピ3選
おつまみに！パリパリ焼きチーズ
ピザ用チーズと粗びき黒コショウだけで作る簡単おつまみ。チーズの塩気で味付け不要です。フッ素樹脂加工のフライパンで弱火で焼くと、油を使わなくても香ばしくサクサクに。黒コショウを省けば子どもも食べられます。
パリパリささ身揚げ
薄くのばした鶏ささ身に片栗粉をまぶして揚げれば、短時間で火が通り手軽に作れます。低カロリーで軽やかな食感は、揚げ物でも罪悪感が少ないのがうれしいですね。お弁当のおかずにもぴったり。
バジルキャベツ
無限キャベツをイタリアン風にアレンジ。EVオリーブ油とバジルの華やかな香りはワインと相性抜群です。キャベツは手でちぎると食感がよりアップします。揚げ物やチーズなど濃いめのおつまみに合わせるのがおすすめです。
■パティシエ気分！ パリパリ「デザート」レシピ2選
クレームブリュレ
スプーンを入れたときのパリパリ食感が特徴のクレームブリュレを手作りしてみませんか？ 卵黄や牛乳で作った生地を蒸し焼きにし、表面にブラウンシュガーを振ってバーナーで焦げ目をつけます。キャラメルの香ばしさと甘みが贅沢で、作る楽しさも味わえますよ。
パリパリミルフィーユ
パイ生地の代わりに餃子の皮を使ったミルフィーユは、ちょっと甘いものを食べたいときに◎です。餃子の皮は表面にオリーブ油を塗ってから焼くのがポイント。とろりとやわらかなクリームと一緒に頬張れば、思わず笑みがこぼれます。重ねるのは食べる直前に。サクサク感を最大限に堪能できますよ。
■音と食感を味わうASMRごはん
みずみずしいきゅうりや春巻きの皮、チーズなどパリパリ食感の料理は数多くあります。今回は、なかでも簡単に作れるものをピックアップしたので、料理初心者さんも挑戦しやすいですよ。
揚げ物やデザートなどは、時間が経つとしんなりしてしまうので、食べる直前に完成させるとパリパリ感がより楽しめます。耳と舌で味わうASMRごはんを、ぜひ作ってみてくださいね。
