◆バスケットボール◇プレシーズンゲーム 第２日 川崎ブレイブサンダース８３−７４ベルテックス静岡（１４日・東急ドレッセとどろきアリーナ）

Ｂ２ベルテックス静岡はＢ１川崎に７４―８３で敗れた。７０―８０だった前日同様、第１クオーター（Ｑ）ではリードしたものの逆転されての２連敗。だが、センターのアンガス・ブラント（３５）が両チーム最多２３得点を決めるなど互角の攻撃力を見せる善戦だった。森高大ヘッドコーチ（３６）はシーズンに向けての第一課題に攻守の連動性の向上を掲げた。

２０８センチのブラントが第１Ｑで見せたブザービートの３ポイントシュートが、勝負への本気度を物語っていた。「自分のキャリアで初めてじゃないかな。選手としてやっている以上はタイミングが合えばね」と笑顔。２３得点には「仲間からパスをもらえてこそ」と謙虚に振り返った。

それでも勝利に届かなかった２試合を通じ、森ＨＣが指摘した課題は「オフェンスがダメな時はディフェンスも崩れてしまう。そこのくぼみの時間をどれだけ減らせるか」。ただ、指揮官の目には改善が見られており、良い方向に向かっているのは間違いない。

課題克服へ新司令塔のＰＧ柏倉哲平（３０）に求められる役割も大きい。昨季まで所属した川崎との試合で先発し「楽しみにしていたし、特別な時間でした。同じ舞台（Ｂ１）で戦えるよう頑張りたいと改めて思った」と大きな刺激を受けていた。（甲斐 毅彦）