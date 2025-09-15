お笑いコンビTKOの木下隆行（53）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。移住したタイで撮影した一部動画などについて、謝罪した。

木下は「またまたお騒がせしております」と書き出し「ただ笑ってもらいたくて撮った動画が不謹慎やとご指摘を受けました。正直知らなかったです、すいません」と謝った。

そして「でも知らないは言い訳になるのでタイに住む身として今回をきっかけに国のルールをしっかり勉強して行動したいと思います。ご指摘ありがとうございました」とつづった。

木下は8月18日、インスタグラムでタイに移住することを発表。「50代前半でやり残した事はないのか考えた時に前からずっとあった海外移住でした。旅行ではなく移住でした」「なにができるかこれからです！ただ1％でも可能性があるなら挑戦してみたいんです！！！」「そして必ず結果出して来ます！」などと意気込みを記した。そして今月1日の更新では「明日から僕はタイに行ってきます！ 本音書きます 正直めちゃくちゃ不安…です」と、2日からタイに渡ると報告していた。

そしてすでに削除されているとみられるが、木下はインスタグラムに現地の僧侶のような袈裟を着た姿で寺院の前で撮影した姿の動画などを投稿。仏教徒が多いタイの刑法では、僧侶ではない人が僧侶のように装う行為をすることなどは違法になる可能性があるという。