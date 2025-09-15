10月スタート『パパと親父のウチご飯』、timelesz『レシピ』が主題歌に決定！新体制後初のドラマ主題歌

10月4日（土）にスタートする、オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』。

松島聡×白洲迅によるW主演、シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する新感覚のホームドラマの主題歌が、timeleszが歌う『レシピ』に決定した。

【映像】『パパと親父のウチご飯』予告

『パパと親父のウチご飯』の原作は、『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（通称：チェリまほ）』の作者として知られる豊田悠が2014年から2020年にかけて月刊コミックバンチで連載していた同名漫画。

突然元カノから娘を預けられた接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）――シングルファーザーとして子育てに奮闘することになった2人は、互いを助け合うためにルームシェアをすることに。

共演に蓮佛美沙子、timeleszの猪俣周杜らを迎え、“父×2、子×2”の新しい家族のカタチをハートフルに描いていく。

◆主題歌がtimeleszの歌う『レシピ』に決定！

そんな『パパと親父のウチご飯』の主題歌が、timeleszの歌う『レシピ』に決定した。

新体制timeleszの初CDシングルが、松島聡の記念すべき地上波初主演ドラマの主題歌、そしてtimeleszにとっても新体制となってから初のドラマ主題歌となる。

11月12日（水）にリリースされる『レシピ』は、『Steal The Show』との両A面シングル。

「うれしいとき、楽しいとき、大変なとき――日々生きているなかで大切な誰かと過ごす時間、支え合う気持ちが人生を彩るレシピなんだよ」という、当たり前に過ごしている日常の幸せを歌った1曲で、「辛い瞬間があっても、おいしいご飯を食べて明日から頑張ろう！」と優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマのテイストともリンクした楽曲になっている。

新体制後初のドラマ主題歌に喜びの笑顔を見せた松島は、『レシピ』を「ドラマの情景が浮かぶようなハートフルな楽曲」と分析。

「ドラマのどんなポイントでこのイントロがかかるのかな、と個人的にとても楽しみにしています」と期待を寄せ、「皆さんにもこの『レシピ』という楽曲が伝えようとしている“自分の隣にはいろんな人がいて、必ず誰かが支えてくれているから、あなたは1人じゃないんだよ”っていうメッセージと、ドラマが伝えようとしているメッセージ、照らし合わせながらいろいろ感じていただけたらうれしいです」と話している。

◆ドラマも無事クランクイン！

そして10月4日（土）の放送スタートを前に、ドラマも無事クランクイン。W主演の松島聡＆白洲迅から最新のコメントも到着した。

松島演じる千石哲、白洲演じる晴海昌弘が愛梨役の棚橋乃望、清一郎役の櫻とともに迎えた撮影初日。“父×2、子×2”が一堂に会するシーンで物語は幕を開けた。

待望のクランクインを迎え、「程よい緊張感と癒し空間で、子どもたちのその場で生まれる空気感がおもしろく、それに自分も対応していこうと好奇心が芽生えていく感じが、今までの作品とはまた違った感情ですごく新鮮です」と松島。

「父親役というのも新しい挑戦。実際にカメラの前で向き合ってみると、台本に書かれているセリフも重さや深みがより増したり、逆にここは軽くてもいいんだ、とかセリフの重要性をすごく感じる初日でした」と振り返った。

白洲も「子どもたちとガッツリ1日撮影をする日から入ったので、どこか心配もありましたが、楽しくスタートできてよかった」と安堵。

「現場はとてもいい雰囲気で、幸せな空気がずっと流れている感じがしました」と笑顔を見せつつ、「2人ともさらに距離を縮めることができて、すごくいい時間が過ごせましたし、子どもたちのプロフェッショナルさを目の当たりにして、気を抜いていられないなとも思いました」と気合を入れ直していた。

放送スタートに向け、松島と白洲からあらためてメッセージも。

松島からは、「家族の温かみや毎日のご飯といった“当たり前に触れていたもの”が実はすごく深い意味を持っている、というその大切さや愛情をとても感じる作品です」とコメント。

そして白洲からも、「撮影が始まる前から、大事にしたいよね、と思っていたテーマや、撮影をしながらの発見も続けていきながら、みんなでいい作品にしていけたらと思いますので、出来上がったものをぜひお楽しみに」と力強いコメントが寄せられた。