10月1日よりフジテレビ系で放送がスタートする、三谷幸喜脚本、菅田将暉主演の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』に小池栄子が出演することが決定し、あわせてポスタービジュアルが公開された。

本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。

小池が演じるのは、ダンサーのいざなぎダンカンという役どころ。いざなぎダンカンは第1話のストーリーに大きく関わる人物だ。小池は、舞台『子供の事情』（2017年）、映画『記憶にございません！』（2019年）、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（2022年／NHK）、『三谷幸喜「おい、太宰」』（2025年／WOWOW）など三谷作品常連俳優。なお、フジ連ドラへの出演は、主演を務めた『新宿野戦病院』（2024年）以来となる。

本作を語る上でもう1つ欠かせないのが、本作のために建設された巨大なオープンセット。近年の連ドラでは類いまれな試みであり、千葉県茂原市の広大な敷地に建設された。当時の渋谷が細部にわたって見事に再現されており、菅田をはじめ豪華キャスト陣が“この街”で芝居を繰り広げる。

そんなオープンセットを背景に、総勢24名のキャストが集結したポスターも公開。物語の舞台となる、渋谷・八分坂。ジャズ喫茶、案内所、ラブホテルなどが雑多に軒を連ねる大人の繁華街だ。渋谷駅から徒歩8分の場所にあることから、この名称で呼ばれている。中腹にたたずむのは劇団演出家・久部三成（菅田将暉）が自身の青春をささげることになるWS劇場。雑然とした夜の渋谷をWS劇場の妖艶なネオンが照らす。久部を筆頭に渋谷で暮らす人々が並び立つさまは、まるでこれから新作の舞台が開幕するような雰囲気を漂わせている。

あわせて、追加キャストの小池をはじめ、ポスターを手がけたアートディレクターの柳原康之、プロデューサーの金城綾香からはコメントも到着している。

■コメント・小池栄子（いざなぎダンカン役）三谷さんの描く久しぶりの連ドラに濃い役者さんたちがそろい、しかも自分が好きな80年代の東京が舞台。ワクワクしながら参加しました。作品のためだけに作られたオープンセットに感動し、役者、スタッフの熱量に心震えました。どうぞお楽しみに！

・柳原康之（アートディレクター）“このドラマ自体がひとつの舞台”というコンセプトで制作させていただきました。細部まで丁寧に作られた1984年の渋谷をバックに、登場人物たちが幕が上がる時を今か今かと待っている。そんな一幕をポスターにしました。上演前の胸が高鳴る気持ちを感じてもらえたら幸いです。

・金城綾香（プロデュース）小池さんが演じられたいざなぎダンカンは、第1話から抜群の存在感を放ってくださいました。スタッフも大変魅了されて楽しい撮影をご一緒させていただきました！ そして、この物語のもう1人の主人公である“八分坂”をご紹介させていただきます！ 渋谷から徒歩【8分】の八分坂は“Happen”にもその名前が由来しています。これからこの坂で何が“Happen”するのか、ぜひ楽しみにしていただきたいです。（文＝リアルサウンド編集部）