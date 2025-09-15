Ž¢¾å»Ê¤ò¾å»Ê¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¼ã¼êŽ£¤òÊÑ¤¨¤ë½èÊýäµ
¾å»Ê¤¬°·¤¤¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¼Ò°÷¤ò3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¡£³Æ¥¿¥¤¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§mits¡¿PIXTA¡Ë
¾å»Ê¤ò¾å»Ê¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÂæÆ¬¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤¬Êú¤¨¤ëÂç¤¤ÊÇº¤ß¤Î1¤Ä¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÂÖÅÙ¤ò¡ÖÁýÄ¹¡×¤Î°ì¸À¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë¤ÏÈà¤é¤Ê¤ê¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·èºö¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Çº¤á¤ëÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤¬¸½ÂåÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÅ¬²ò¤Ê¤Î¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î¶â¸À¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤Æ¡ÖÎáÏÂ¤Î¼ÒÆâ½èÀ¤½Ñ¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¸åÊÔ¡§¾¾²¼¹¬Ç·½õŽ¤°ðÀ¹ÏÂÉ×Ž¤Æ£ÅÄÅÄŽ¤Â¹ÀµµÁ¡Ä Ì¾·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤Î¶â¸À¤Ë³Ø¤ÖŽ¢ÁýÄ¹¤¹¤ë¼ã¼ê¼Ò°÷Ž£¤ò¾å¼ê¤Ë¶ø¤¹¤ë¼ÒÆâ½èÀ¤½Ñ
¡Ê³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥¯¤ä²èÁü¤¬¤¦¤Þ¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¥Æ¥¥È¡¼ÏÃ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê»ö¾ð
¡ÖºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Àâ¶µ¡¢¼«Ëý¡¢ÀÎÏÃ¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¥¨¥íÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¡×
¥Æ¥¥È¡¼¤ÇÍÌ¾¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¹âÅÄ½ã¼¡¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¤³¤ÎÅ´ÈÄ¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ã¥ì¤â¸½Âå¤Î¿¦¾ì¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾éÃÌ¤âÄÌÊó¥ê¥¹¥¯¤ÈÎÙÀÜ¤·¡¢´ÉÍý¿¦¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸À¤¨¤º¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¾å»Ê¤È¤Î²ñÏÃ¤òÈò¤±¤¬¤Á¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Î¾¼Ô¤Îµ÷Î¥¤Ï¹¤¬¤ê¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»Å»ö¤Ø¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡Ê»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ä°ÕÍß¡Ë¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÄã¡£Ç®°Õ¤¢¤ë½¾¶È°÷¤Î³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«5¡óÄøÅÙ¤Ç¡¢À¤³¦Ê¿¶Ñ¤Î23¡ó¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¡Ê2023Ç¯ÈÇ¡Ö¥®¥ã¥é¥Ã¥×¿¦¾ì¤Î½¾¶È°÷°Õ¼±Ä´ºº¡×¡Ë¡£
¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¶¯µ¤¤Ë¸«¤¨¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¡Ê15¡Á64ºÐ¡Ë¤Î¸º¾¯¤¬¤¢¤ë¡£
Àµ¼Ò°÷¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤òÁÊ¤¨¤ë´ë¶È¤Ï7·î»þÅÀ¤Ç50.8¡ó¤È¹â»ß¤Þ¤ê¡ÊÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÆ°¸þÄ´ºº¡×¡Ë¡£´ë¶È¤Ï¿·Â´ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢2025Ç¯Â´¤ÎÂç³ØÀ¸¤Îµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1.75ÇÜ¤È¹â¿å½à¡Ê¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½êÄ´ºº¡Ë¡£±þÊç¼Ô¤¬ÍÍø¤Ê¡ÖÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹âÎð¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¤À¡£ÄêÇ¯¸å¡¢ÄÂ¶â¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤âºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¯¹âÎð¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¡¢ÄêÇ¯¸å¤âÀµ¼Ò°÷ÂÔ¶ø¤Ç¸ÛÍÑ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë´ë¶È¤ä¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯À©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë»öÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤âÆ±°ìÌò³ä¤Ç¤¢¤ì¤ÐµëÍ¿¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¼Ò°÷À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¿¦¾ì¤Î°ÂÄê¤È·ÑÂ³À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯À©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤·¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¸ÛÍÑÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Àì¶È¼çÉØ¤Î³èÍÑ¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤ÇÄêÇ¯¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤ÆÂà¿¦¤·¤¿¥·¥Ë¥¢¤ÎºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´À¤Âå·¿¸ÛÍÑ¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÍýÁÛÏÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¾å»Ê¤¬°·¤¤¤ËÇº¤àÉô²¼¤Î3Îà·¿
¸½ÂåÅª¤Ê¡Ö»°À¤ÂåÆ±µï¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤ÏÊÉ¤¬¹â¤¯Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¤Âå´ÖÆ®Áè¤Î·ã²½¤À¡£
¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤«¤é¡Ö»Å»ö¤ÎÃ£¿Í¡×¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤Æ¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤·¤ÆÙèÙé¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÎ©¾ì¤¬½ù¡¹¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤Î·Ð±ÄÂ¦¤â¼ã¼ê¼Ò°÷¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£Éô²¼¤Ë×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤¹¤ëÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ï»ØÆ³¤äÉ¾²Á¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤º¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÏÄ¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾å»Ê¤Î»Ø¼¨¤ËÅª³Î¤Ë½¾¤Ã¤ÆÃ¸¡¹¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¼«¿®²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡Ö½¾Íè·¿¡×¤ÎÉô²¼¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿ºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¾å»Ê¤È¤â¾å¼ê¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¿Íºà¤¬¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡£
¾å»Ê¤¬°·¤¤¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÉô²¼¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î3¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ ±Ê±ó¤Î¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¡×¥¿¥¤¥×
¢ À®¸ùÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡ÖÅ·¶é¡×¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
£ ¡Ö¼«¿®Ëþ¡¹¡×¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥¿¥¤¥×
¤³¤ì¤é3¥¿¥¤¥×¤ÎÆÃÄ§¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼êË¡¤òÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ ±Ê±ó¤Î¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¡×¥¿¥¤¥×
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¼Ò°÷¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤Ë¾å»Ê¤Î»Ø¼¨¤òÂÔ¤Á¡¢¼«¤éÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¡ÖÀµ²ò¡×¤òµá¤á¤ë¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Á¡¢¼ºÇÔ¤ò²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¼«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ÊÆ»¤òÁª¤Ö¤Û¤¦¤¬¹çÍýÅª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤È´¶¤¸¡¢Ìµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö³Ø½¬ÀÌµÎÏ´¶¡×¡Ê¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥»¥ê¥°¥Þ¥ó¶µ¼ø¡Ë¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬ÄãÌÂ¤·¡¢½ª¿È¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤¬Êø²õ¤·¤¿»þÂå¤Ë°é¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÍÄ¤¤º¢¤«¤éÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÂÕÂÆ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤ä¡¢Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ËÌµÂÌ¤ÊÅØÎÏ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎËÉ±ÒÅª¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤à¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÁáµÞ¤Ë½èÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¼¨ÂÔ¤Á¼Ò°÷¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È»Å»ö¤¬¤Ï¤«¤É¤é¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢¾å»Ê¤¬¸«¤«¤Í¤Æ¤Û¤«¤Î¿Í¤ËÇ¤¤»¤¿¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾å»Ê¼«¤é¤¬¤½¤Î»Å»ö¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ï¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÃ¥¤¤¡¢°ÍÂ¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¾ðÊó²áÂ¿¤Î¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢SNS¤ÇÂ¾¼Ô¤ÎÀ®¸ù¤ä¼ºÇÔ¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ë¡£ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤»´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¡×¤È¤¤¤¦Äü¤á¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¡£
²ñ¼Ò¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¼«¼çÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡£¾å»Ê¤¬Èà¤é¤¬Ìµµ¤ÎÏ¤Ç¤¢¤ëº¬ËÜÅª¤ÊÍýÍ³¤òÍý²ò¤»¤º¡¢¤¿¤À¡Ö¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤»¡×¤È°ìÊýÅª¤ËÌ¿Îá¤·¤Æ¤â¡¢¾õ¶·¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÊýÅª¤ÊÍ×µá¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎËÉ±ÒÈ¿±þ¤ò¶¯¤á¡¢È¿È¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤³¤ÇÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Ï¡¢Ìµµ¤ÎÏ¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥Þ¥®¥ëÂç³Ø¥Ç¥½¡¼¥Æ¥ë·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥ß¥ó¥Ä¥Ð¡¼¥°¶µ¼ø¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¼ç¤Ê³èÆ°¤ò¡ÖÂÐ¿Í´Ø·¸¡×¡Ö¾ðÊóÅÁÃ£¡×¡Ö°Õ»×·èÄê¡×¤Î3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤òÃ´¤¦Ìò³ä¤òºÙÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾ðÊóÅÁÃ£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Æâ³°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡Ö´Æ»ëÌò¡×¡¢¾ðÊó¤òÁÈ¿¥Æâ¤ËÅÁÃ£¤¹¤ë¡Ö»¶ÉÛ¼Ô¡×¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ³°Éô¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¡×¤ËÊ¬¤±¤¿¡£Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤¬±Ê±ó¤Î¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¡×¥¿¥¤¥×¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¡Ö»¶ÉÛ¼Ô¡×¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ÀÍÕ¤òÉ½ÌÌÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥³¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤¤¡¢¾¼ÏÂ·¿´ÉÍý¿¦¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö»¶ÉÛ¼Ô¡×¤Ï¡¢¤¿¤À»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»Å»ö¤ÎÌÜÅª¤ä¡¢¤½¤ì¤¬ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÌò³ä¤òÃå¼Â¤Ë²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»Ø¼¨ÂÔ¤Á¼Ò°÷¤Ï»Å»ö¤Î°ÕµÁ¤òÍý²ò¤·¡¢¼«¤éÆ°¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÀ®¸ù¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÌµÎÏ´¶¤ò¹îÉþ¤·¡¢¼«¿®¤ò²óÉü¤µ¤»¤ì¤ÐÀ®¸ù¤À¡£
¢ À®¸ùÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡ÖÅ·¶é¡×¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
À®¸ùÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡ÖÅ·¶é¡×¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¡×¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÀ®¸ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂÖÅÙ¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÞ°µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¡¢ÉÔ·òÁ´¤Ê·Á¤ÇÇúÈ¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£º¤Æñ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¡×¤¬¡¢µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¡¢²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢°ìÅÙ¤ÎÀ®¸ù¤ò²á¾ê¤Ë¼«¸ÊÉ¾²Á¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£Å·¶é¤Ë¤Ê¤ê´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¾å»Ê¤«¤é¸·¤·¤¯»ØÆ³¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«¸Ê¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¡Ö´°àú¤µ¡×¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤êÈ¿È¯¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼«¸ÊËÉ±Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ï¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤À¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¤¬Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¸ÜµÒ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£½½Ê¬¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤àÁ°¤ËÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²áÅÙ¤Ê¼«¿®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡×¤Èºø³Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÅ·¶é¡×¤Ë¤Ê¤ë¿´ÍýÅªÍ×°ø¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
²ñ¼Ò¤ÏÈà¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¡£Èà¤é¤ÎºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÏÂ¤òÍð¤¹¸ÀÆ°¤Ë¤Ï¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤ò·òÁ´¤Ë°é¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¿Í¤ÏË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾ÆâÊó½··Ï¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤òÊ¬Èç¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾å»Ê¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãê¾ÝÅª¤ÊË«¤á¸ÀÍÕ¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Î²á¿®¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥»¥¹¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î»ñÎÁºî¤ê¤Ï¶Ë¤á¤ÆÃúÇ«¤Ç½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬ÀÚ¤ÊÉ¾²Á¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤é¤¬Â¾¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Æþ¼ÒÅö½é¤«¤é¾å»Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤Ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¹â³ØÎò¼Ô¤äÀìÌçÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ï¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Éé¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä´·½¬¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÈó¸úÎ¨¤ä¾å»Ê¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢»þ¤Ë¹¶·âÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¿·Â´¼Ô¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë¤â¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¹¶·âÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀøºßÅªÍ×°ø¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç³Ø¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ø¶È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤Î±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¶µ°é¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÂç³Ø¡Ê¿Í¡ËÈ¯¤ÎÊó¹ð¡¢ÏÀÊ¸¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÏÀ¤¸¤¿¼ÂÌ³Åª¤ÊµÄÏÀ¤Ê¤É¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼ø¶È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ÏÇ½ÎÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Á´³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯Êý¼°¤À¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏSNS¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹¥¤¾¡¼ê¤ÊÈ¯¸À¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î»´¾õ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ØÀ¸¼«¿È¤Î³Ø½¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤»¤ë¼«¸ÊÉ¾²Á·¿¼ÁÌä¤ÎÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤·¤¿Âç³Ø¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËËþÂÅÙÄ´ºº·¿¤Î¼ø¶È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤ÏÂ¿¤¤¡£
¤È¤¯¤Ë¼õ¸³À¸¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÂà³Ø¼Ô¤¬Â¿¤¤Âç³Ø¤Û¤É¡¢¡ÖÂç³ØÀ¸¤Ï¤ªµÒÍÍ¡×¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¶µ°÷¤â³ØÀ¸¤Î¼õ¤±¤ò°Õ¼±¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£³ØÀ¸¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¸ä³ÚÀ¤Î±é½Ð¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ç4Ç¯´Ö¤âÊë¤é¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï¡¢¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«¤é¤¬³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢¡Ö¤ª¶â¡Ê¼ø¶ÈÎÁ¡Ë¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼ÔÅª¤Ê°Õ¼±¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¸å¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÏµÒ¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¡£
ºòº£¤Î½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤â¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö»Å»ö¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬Â¿¤¤¡£Æþ¼Ò¸å¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
£ ¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥¿¥¤¥×
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¸Å¤¤ÂÎÀ©¤ä°Õ»×·èÄê¤ÎÃÙ¤µ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÇ½ÎÏ¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ëË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¹¥¤¾¡¼ê¤ÊÈ¯¸À¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÈ¿¥¤ÎÄäÂÚ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµÅö¤Ê¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤À¡£
Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê´Ä¶¤Ç¤¢¤ê¡¢Û£Ëæ¤Êµ¬Â§¤ä×ÖÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ»×·èÄê¤Ï¡¢À®²Ì¤òÁË¤à¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢³ØÀ¸±¿Æ°¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿1960Ç¯Âå¸åÈ¾¡Á1970Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÈ¿¸¢ÎÏÆ®Áè¡×¡Ö³×Ì¿¡×¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤Î¿´Íý¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þÂå¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤·¸¢ÎÏ¤ÈÆ®¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡Ö³×Ì¿¡×¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¡ÖÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¡Ê¥¸¥í¡¼¥º¡¢1971Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¶Ê¡Ë¤Ê¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¼ô¶µÅª»×ÁÛ¤òÈÝÄê¤·¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â·É°Õ¤òÊ§¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï³ØÄ¹¤ä¶µ¼ø¤ò¹´Â«¤·µêÃÆ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬º£¡¢´ë¶È¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
1947¡Á1949Ç¯¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤¡¢Â¿ËàÂç³Ø¤Î»ûÅç¼ÂÏº³ØÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÄ¹¤¤ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¿Æ¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¤Ï¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿À¤Âå¤Ç¤¹¡×
ZÀ¤Âå¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Ï¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¹¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤À¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²á·ãÇÉ¡×¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬ÎÌ»º¤µ¤ì¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à
Èà¤é¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈË«¤á¤é¤ìÂ³¤±¤¿¡£¡Ö°Î¤¤¡×¤È¸«¤é¤ì¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¾µÇ§Íßµá¤¬¶¯¤¯¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¡£
¾¯¤·¤Ç¤âÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢·ã¤·¤¯ÅÜ¤ê¡¢¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤¤¤¤Æ¬¡×¤ò¶î»È¤·¤¿ØÀØéÌµÎé¤ÊºîÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Èà¤é¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀµµÁ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍø±×¤òÍ¥Àè¤·¡¢¾µÇ§Íßµá¤òËþ¤¿¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¡¢Æþ¼ÒÅö½é¤«¤é¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¶¯¤¯¡¢»Å»ö¤Ë´·¤ì»Ï¤á¤ë¤È°ì¿ÍÁ°¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Î´·½¬¤ä¾å»Ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÈãÈ½Åª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÉ¡¤ÃÃì¤òÀÞ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢²á¹ó¤Ê·Ð¸³¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼Â¤ë¤Û¤ÉÆ¬¤ò¿â¤ì¤ë°ðÊæ¤«¤Ê¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
µÕ¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î´ÇÈÄ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³°¤Î¿Í¤«¤éÆ¬¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌò²ó¤ê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢ÁýÄ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼þ°Ï¤ÎÆ±Î½¤É¤³¤í¤«¾å»Ê¤µ¤¨¤â¡Ö¸ý¤ÏºÒ¤¤¤Î¸µ¡×¤È»×¤¤¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÎä¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÍºàÉÔÂ¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤ÎÊø²õ¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éËÉ»ßË¡¤Î»Ü¹Ô¡¢²ÈÄí¡¦³Ø¹»¶µ°é´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤ÊÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö²á·ãÇÉ¡×¤â¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î²ÈÄí¤ä³Ø¹»¤Ç¡¢¿Æ¤ä¶µ»Õ¤¬»Ò¤É¤â¤äÀ¸ÅÌ¤Ë±óÎ¸¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤¿¶áÇ¯¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢µ¯¤³¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¸½¾Ý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¥«¥ß¥Ê¥ê¿ÆÉã¡¢Ç®·ì¾å»Ê¤Î¤è¤¦¤ËÀµÌÌ¤«¤éÏÀÇË¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¹¶·âÀ¤¬ÁýÉý¤¹¤ë¡£²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤Ð´¶¾ðÅª¤Ê¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬À¸¤¸¡¢À¸»ºÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤µÄÏÀ¤¬Â³¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡Ö²á·ãÇÉ¡×¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ÇÂÐ½è¤»¤è
¤³¤³¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¼¨¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¡×¤òÀäÂÐ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤ÎÈà¤é¤Ë¤Ï¡¢ÄêÎÌ²½¤·¤¿ÂÐ±þºö¤¬Í¸ú¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Äó°Æ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¶ÈÌ³¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤«¤ò¿ôÃÍ¤ä»ö¼Â¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Æ¼«¸Ê½¤Àµ¤òÂ¥¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï´°Á´¤Ê¹çÍýÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿¿Íý¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£
¾¯¤·³Ø½ÑÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î°Õ»×·èÄê¤Ï¾ðÊó¤äÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥È¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¤Î¡Ö¸ÂÄê¹çÍýÀ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢¾å»Ê¤Ï¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÉ¡¤ÃÃì¤òÀÞ¤ë¤¿¤á¤ËÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Ç¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤òÉð´ï¤Î1¤Ä¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤³¤³¤ÇËº¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÏÃË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¾å»Ê¤Î¿ÍÊÁ¡¢°õ¾Ý¤Þ¤Ç¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡ÊÄ¹ÅÄ µ®¿Î ¡§ ·Ð±Ä³Ø¼Ô¡¢·Ð±ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë