

左から松下幸之助氏、稲盛和夫氏、藤田田氏、孫正義氏。名経営者たちは若手社員の増長について、どのような名言やエピソードを残したのか（撮影：東洋経済写真部）

上司を上司とも思わない若手社員の台頭は、現代の中間管理職が抱える大きな悩みの1つだ。こうした若手社員の態度を「増長」の一言で切り捨てたいところだが、若手社員には彼らなりの言い分がある。にもかかわらず、本質的な解決策は依然として見つかっていない。

悩める中間管理職は、どのように振る舞うのが現代日本における最適解なのか。本稿では複数の金言やエピソードを引用しながら、前後編に分けて「令和の社内処世術」を考えていく。

令和の時代に響く松下幸之助の金言

高学歴で仕事ができる人の能力を高く評価し、将来の幹部候補として期待している企業は多い。ところが、「転職・離職を考えたことがある」と回答した入社1〜3年目の社員は7割を超えている（マイナビ「若手社員のキャリア意識調査」）。彼らを辞めさせまいとする経営陣からの圧力が上司の指導力を弱め、若手社員に攻撃的な言動を許容する結果につながった。

今どき、少しでも厳しい言い方をしたと思われれば、ハラスメント相談窓口に駆け込み、内部告発されるおそれもある。その結果、降格、さらには失職につながりかねない。そのような上司の弱みを「賢い部下」は察知している。結果として彼らの「増長」を加速してしまう。

そこに上司に対する嫌悪感が重なれば、年功序列が崩壊したのをいいことに上司の足を引っ張り始め、「下剋上」を狙おうとする。そのため、上司の反対勢力（派閥）に加担し、周囲から包囲するように攻めてくる。

ここで活躍するのが、嫌悪する人の噂を流す「忍びの者」である。意外にも「忍びの者」は、中間管理職と同じフロアにいるかもしれない。しかし、このような「内応工作」による混乱を阻止するため、企業は各所に優秀な「目付」を配置している。このような監視機能がない企業は内紛が生じやすい。とはいえ、そうしなくてはならない企業は、健康的とはいえない。

ここで、松下幸之助氏の言葉を引用したい。

「一流の人材ばかり集めると会社はおかしくなる。世の中、賢い人が揃っておれば万事上手くいくというものではありません。賢い人は、一人か二人いればたくさんです」（「松下幸之助の名言格言100選」より）

この言葉が示すように、秀才たちだけで組織を構成すると、かえってバランスを欠き、衝突や不協和音が生じる可能性がある。多様な人材が調和してこそ、組織は健全に機能するのである。

令和の中間管理職がもっておくべき“知識”

日本で賢い人といえば、高学歴者を指すのがつねだ。とくに有名大企業ではその傾向が顕著。彼らは厳しい受験競争を経て、競争が激しい就職戦線でも勝ち抜いてきた。ずっと勝ち続けるのは並大抵のことではない。表に出すか出さないかの違いはあれど、彼らの闘争心は非常に強いことだろう。

ただし、高学歴者が皆、自己主張が強く攻撃的であるとはいえない。筆者が付き合っている高学歴者は、謙虚で周囲との和を重んじる人が多い。個人の性格や価値観は、学歴や知能だけでは測れない。

男性の攻撃性には、男性ホルモンの一種であるテストステロンが大きく関与している。テストステロンは思春期以降に急激に分泌量が増加し、20代前半にピークを迎えるとされている。

このホルモンは、やる気や集中力、支配的な行動を促す一方で、競争や闘争といった状況下ではさらに分泌量が増加し、攻撃性を高める働きがある。なお、テストステロンは女性にも分泌されており、量は男性より少ないものの、行動や感情に一定の影響を及ぼす。

テストステロンの分泌が活発な年齢の若手男性社員の場合、その攻撃性が職場において顕著に表れやすい。例えば、上司に対して論理の破綻を執拗に追及したり、「その指示は非効率です」「私の仕事の邪魔になるから〇〇さんに▲▲をさせないでください」など、率直に不満をぶつけてくる。

一方、女性の場合、とくに生理前の月経前症候群（PMS）の発症時、出産後、更年期などで、女性ホルモンであるエストロゲンやプロゲステロンが変動し、攻撃性や感情の起伏に影響を及ぼす。このような現象は、感情を司る脳内の神経伝達物質、とくにセロトニンの分泌量がホルモン変動によって低下することで生じる。

セロトニンは精神の安定や感情のコントロールに関与しており、その分泌量が減少すると、気分の不安定化、攻撃性の増加、さらにはうつ症状などを引き起こす可能性がある。

女性の攻撃性は男性とは異なる。陰口や無視、意図的に談笑を避ける、など表面的には普段と変わらない穏やかな様子に見えても、職場の雰囲気やチームの協調性に大きな影響を与えかねない。

このように若手社員の言動は、さまざまな因子が複雑に絡み合っている。これらの知識を持っているかいないかで、管理職と部下の関係は大きく変わる。

全世代に刺さる稲盛和夫の忠告

誰でも、気が合わない人はいるだろう。皆、多様な要因のもとに性格が形成されているから、工夫しなけば合わないというのが当然の関係性なのだ。その隙間を埋めるのが知識である。

知識習得の重要性まで読んで、「ご説ごもっともなアドバイスは社内研修で十分」と思った読者もいるのではないだろうか。確かに、魑魅魍魎の組織では、ご説のとおりに事は運ばない。泥水を飲んだことがない若手社員は、短期間で変革する「革命」を夢見がちである。だから上司に歯向かうこともあるだろう。

昔なら怒鳴り散らす上司も少なくなかったが、今は、笑顔で「そうだね」と話を合わせていても、内心では「この野郎」と憤っている可能性がある。若手社員だけでなく昇進したばかりの中堅社員にも、友達感覚、兄弟感覚で接してくれる上司の本心を読む感性と周囲がサポートしたくなるような言動が求められる。

京セラ創業者の稲盛和夫氏はこう忠告していた。

「能力が向上し、地位が上がっていくと、傲慢になりがちである。常に『謙虚さ』を忘れてはならない。他人の意見を素直に聞く心を持ち、真理を追求し続ける姿勢が重要である」

この名言は、中間管理職だけでなく、若手社員に対する戒めであるようにも聞こえる。

「謙虚さ」と言われれば、精神論のように聞こえるかもしれない。だが、この美徳も表現しなければ他者には通じない。そこで、人間は環境に合わせて「理解したふり」をする。

これは、社会との間に軋轢を生むことを避けるための防衛戦略であり、「大人の社会」の見えざる掟（おきて）だ。不完全な存在である人間が人工的に創り管理している企業組織には、悪しき不条理が笑顔の裏側に潜んでいる。

攻撃型の若手社員は、この「大人の社会」の不条理まで十分把握していないようだ。彼らは一見、意見を臆せず主張するが、目先の目的達成を優先し、人間関係の複雑さや組織の暗黙のルールを無視している可能性がある。中長期的な損得を見通す力が欠けている可能性がある。セルフブランディングの失敗という見方もできる。

高校生時代の孫正義と藤田田のエピソード

真の成功者は、この「大人の社会」のルールを理解し、その中でどのように振る舞うべきかを熟知している。この傾向は、JTC（Japanese Traditional Company＝伝統的日本企業）と呼ばれる大企業内に限ったことではない。成功しているスタートアップ創業者も、意外と目上の人との付き合いが上手である。

その一例が、ソフトバンクグループ会長兼社長の孫正義氏だ。筆者は20代だった頃から孫氏を知っているが、祖父と孫ほどの年齢差がある大企業経営者の支援を受けてきた。その一例として、次のエピソードを紹介しよう。

これは、東京大学の学生時代に起業し、その後、日本マクドナルドを立ち上げて大成功した藤田田（でん）氏から聞いた話だ。

「名も知らない孫正義という高校生が、九州から日本マクドナルドの本社（東京）に、アポなしで突然訪ねてきました。秘書が『藤田さんの本を読んで感動しました。社長にお会いしたい、と言っています』と。忙しかったので、私は面会を断りました。それでも懲りもせず何度も来るので、会うことになりました。すると、孫君はこう言いました。『僕は、アメリカに留学して、将来、会社をつくって、藤田さんみたいになりたいのです。そのためには、これからどのような分野に進めばいいのでしょうか』。私は『短期間に形が変わるものに挑戦しなさい。たとえば、コンピューターです。以前は、大きな部屋を占領していましたが、今や小さな箱になり、成長産業になっているでしょう』とアドバイスしました。すると孫君は、『ありがとうございます。僕は、留学後に必ず会社を起こします。そのときは、藤田さんに、ごあいさつに参ります』と言い残して帰りました。

その後、カリフォルニア州立大学バークレー校に留学し、在学中に彼は自動翻訳機の技術をシャープに売り、大金を手にしました。その資金を元手にして、卒業後、帰国し、（1981年に）日本ソフトバンク（現・ソフトバンクグループ）を設立しました。そのとき、約束どおり、私のオフィスに再び現われ『藤田さんにご指導いただいたとおり、短期間に形が変わりそうなパソコンに注目しました。そこで、パソコンソフトの卸を始めることにしました』とあいさつしたのです。行動は大胆ながら、謙虚で礼儀をわきまえた青年でした」

このエピソードは、若いうちから「大人の社会」のルールを理解し、目上の人に対して礼節を重んじていた孫氏の姿を物語っている。現代の年長者と若者の関係性と比べれば、心温まる「日本昔話」のように映る。

古くから日本に根づいていた「心理的安全性」

最近、「心理的安全性」という言葉をよく耳にするようになった。ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が、罰せられる心配なく、自分の意見を安心して述べられる組織環境の重要性を説いた理論である。

アメリカのビジネス界は、厳しい競争社会だ。会議では容赦ない言葉が飛び交い、ライバルを蹴落とすことも「実力」のうちと見なされる。成果主義や個人が数字に基づき厳しく評価され、職場に緊張感が漂う。経営戦略の転換、固定費削減などを理由に、いつクビを斬られるかわからない。

企業の従業員は、心穏やかでいられない。こうした背景から、この理論が生まれたのだろう。過度な競争が生む不安定さへの対抗策ともいえる。

心理的安全性という考え方は、医療現場のチーム調査をきっかけに生まれた。ミスの報告が多いチームほど、互いに信頼し合い、協力していた。安心して失敗を認められる環境が、結果的にチームの力を高めていた。

その後、Googleが社内調査「プロジェクト・アリストテレス」でこの理論を裏付けた。成果を出すチームの共通点は、メンバーが自由に意見を言える雰囲気を持っていたことだった。

この理論が日本に紹介されると、「日本企業は意見が言いにくい」「同調圧力が強い」といった批判とセットで語られることが多かった。だが、こうした見方には偏りがある。ある重鎮の経営学者と会話をしていたとき、次の言葉を聞いた。

「アメリカの経営学者が言っていることの多くは、日本企業ですでに実践されていたので、今さらといった感じです」

この一言が脳裏に焼き付いている。

日本の職場では、発言の前に沈黙がある。これは、ただ黙っているのではなく、相手の立場や場の空気を考え、言葉を整える時間だ。その中身は、深く分析、洞察し、納得性の高い内容でなくてはならない。そして、論理的で説得力に富んだ表現で発言できるように準備しておくことが前提だ。

その発言には責任が伴うという意識があるからこそ、言葉に重みがある。中間管理職は上と下の間に立ち、場を整え、対話の質を高める役割を担う。加えて、発言の高度な「品質管理」役も兼任している。

心理的安全性が確保されたからといって、自由に何を言ってもいいわけではない。相手への敬意、場への配慮があってこそ成り立つ。日本企業には、こうした文化がすでに根づいていた。礼節とは形式ではなく、相手への敬意と場への配慮である。

日本企業の多くには、すでに心理的安全性の要素が備わっていた。沈黙を通じた配慮、発言に対する責任感、そして、安心して意見を言える雰囲気をつくる中間管理職の存在。これらは「心理的安全性」の理論と一致している。心理的安全性は、言葉としては目新しく感じるかもしれないが、その本質は、日本企業、いや日本文化の中に昔から息づいていたものなのだ。

茶道における「ふり」の重要性

組織における日本文化の長所を考えるうえで、茶道の精神を再考してみたい。8月14日に102歳で逝去した、裏千家の千玄室家元の教えだ。

戦争を体験した千氏にとって、茶道は平和哲学そのものだった。茶を介して互いを敬い、譲り合う心があれば、国同士の争いも避けられると考えていた。茶を勧める際の「どうぞ」という心こそが真のもてなしであり、世界に伝えるべき日本の精神だと語っていた（詳細は8月16日配信「『茶道は未来をつくるためのもの』､千玄室氏が102年の生涯で伝え続けた《和敬清寂》の精神」を参照）。

完璧な人間など存在しない。職場に限定しても同様である。主要な伝統宗教でさえ、人間の不完全さを前提にしている。だからこそ、互いの短所を受け入れ、長所を生かす姿勢が求められる。これは、AI（人工知能）には代替できない、人間的な営みだ。

とはいえ、すべての人と円滑に関係を築くのは容易ではない。一度相手に苦手意識を持つと、その短所ばかりが目につく。そこで人間は、「認め合うふり」という知恵を身につけた。これは妥協を前提とした「人生という舞台での演技」であり、一種の処世術ともいえる。

互いを攻撃し、言いたい考えをぶつけ合えば、衝突は避けられない。礼節を守りつつ、言うべきことを語る謙虚な弁者であることが望ましい。

ところが近年、この日本人らしい礼節と謙虚さを忘れてしまった人が増えている。上司にタメ口をきく若手社員の話題がメディアで取り上げられるのは、一部の現象とはいえ、看過できない兆しである。

現代の職場環境は、かつての戦国時代を思わせる側面がある。部署間の利害が絡み合い、個々が自らの立場を守るために駆け引きを繰り返す。油断すれば背後から斬られるような緊迫感が漂う場面もある。こうした状況では、心理的安全性の確保がますます重要になる。だからこそ、茶道の精神が今こそ必要とされる。

「ふり」は茶道における「和敬清寂の所作」に通じる。それは、相手を敬い、場を清め、心を静めて対話に臨む姿勢を意味する。立場や年齢を超えて互いを尊重し、調和を保つためには「ふり」が必要である。茶道の精神は、現代の職場における心理的安全性の本質を、400年以上前から体現していた。

「売り手市場」バブル期と現代の相違

残念ながら、このような日本の精神に基づく思想、哲学を語る経営者が今ではほとんど見られなくなった。中間管理職は、経営側のプレッシャーと若手社員の要求の間に挟まれ苦闘しながらも、美輪明宏氏が熱唱する「ヨイトマケの唄」の替え歌になるが、「家族のためならエンヤコーラ」と今日もストレスを抱え続けながら労働している。

中間管理職が部下の指導に手こずれば、昔なら人事が若手社員を「飛ばした」。だが、今は難しい。経営側は少々生意気でうるさくても優秀な若手社員の転職を阻止するため、中間管理職に辛抱を強いる。

若手社員の育成を理由に中間管理職を「罰ゲーム化」しているようでは逆差別である。そのような会社なら、若手社員も辞めていくだろう。本当に優秀な若手社員を転職させないでおこうと思えば、中間管理職を大切にし、「私もあのようになりたい」と若手社員に思わせなくてはならない。

ある若手社員の管理で悩んでいる中間管理職と話していると、次の質問をしてきた。

「現在と同じ売り手市場だったバブル経済期（1986〜1991年頃）の上司と部下の関係はどうだったのでしょうか」

以下がその答えである。

バブル経済期も企業は大量採用を行い、若手は引く手あまただった。だが、当時の若手は会社への忠誠心が強く、終身雇用という前提のもとで組織に順応しようとしていた。飲み会や接待にも積極的に参加していた。上司とはケンカはしても、お互い「悪かったな」の一言で仲直りできるような親子、兄弟のような関係だった。

売り手市場であっても、若手は育てられる側であるという自覚を持っていたため、上司を師匠、兄弟子感覚で見ていた（もちろん、そうではなかったという人もいるだろうが、これは象徴的ケースである）。

若手社員もいつまでも「そのまま」ではいられない

現在の状況とは大きく異なる。アメリカではAIの台頭により、IT業界を中心に新卒者の採用が急減している。企業は育成コストの増加を嫌い、即戦力のみを求めるようになった。

AIで済ませられる仕事はAIで済ますという合理的な判断が定着しつつある。資料作成、議事録の整理、プログラミングや定型業務など、若手が最初に任される業務は次々とAIにより自動化されている。高いスキルを持つ人材でさえ、行き場を失っている。

この流れは日本にも波及するだろう。AIによる業務の再定義はすでに始まっている。若手の「売り手市場」は永続しない。だからこそ問いたい。

若手社員はいつまで「そのような態度」でいられるのだろうか。「そのような」は人によって異なる。

（長田 貴仁 ： 経営学者、経営評論家）