10ポケットでA4サイズも入っちゃう！【アネログランデ】の2WAYトートバッグをAmazonでゲットしよう！
単色でどんなスタイルにも合わせやすい！【アネログランデ】の2WAYトートバッグがAmazonでお得！
アネログランデの2WAYトートバッグは、通勤や通学に便利なA4サイズ対応の2WAYトートバッグ。人気のスポーツシリーズと同じ素材を使用し、耐久性と軽快さを兼ね備えている。
単色のシンプルなデザインは、ビジネスにもカジュアルにも馴染み、幅広いスタイルに合わせやすい。
絶妙なサイズ感に加え、10個のポケットを備えており、書類や小物の整理もスムーズ。
トートとしてもデイパックとしても使える2WAY仕様で、日常のさまざまなシーンに対応する。機能性と汎用性を両立した、毎日使いたくなる一品。
