¡Ú°æ¾åÌÐÆÁ¡¡²æ¤¬Æ»15¡Û86Ç¯¡¢Î©Àî¡¡¥´¡¼¥ë¸åÍî¼Ö¤âGP½éÍ¥¾¡
¡¡86Ç¯¡Ê¾¼61¡ËÎ©ÀîKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÂ³¤¤Ç¤¹¡£¹æË¤¤ÈÆ±»þ¤Ë»ä¤¬Á°¤Ø½Ð¤ÆS¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ò¼è¤ê¡¢ÃæÌî¤µ¤ó¤òÆþ¤ì¤ë¡£3ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤¬¡ÊÂìÂô¡ËÀµ¸÷¡½¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¾¼É§¤ÇÃ±µ³¤Î¿ûÅÄ¤µ¤ó¡£6ÈÖ¼ê¤«¤é¥Ï¥ë¡ÊËÜÅÄÀ²Èþ¡Ë¤Ë°ËÆ£ËÌÀ¡£¸åÊý8ÈÖ¼ê¤ËÅìµþÀª¤ÎÀ¶Åè¤µ¤ó¤Ë¥ä¥Þ¥±¥ó¤µ¤ó¡Ê»³¸ý·ò¼£¡Ë¤Î½çÈÖ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î©Àî¤Ë4Ëü¿Í¤òÄ¶¤¹Âç´Ñ½°¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇÁö¤ì¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï»Ä¤ê2¼þ¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤¿¿ûÅÄ¤µ¤ó¤¬Í¶Æ³°÷¤Î¸å¤í¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæÌî¤µ¤ó¤òÍÞ¤¨¤ÆÀèÆ¬¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÃÏ¸µÅìµþÀª¤¬¤µ¤é¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢Í¶Æ³°÷¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¶¥ÎØ¤Ç¡¢À¶Åè¤µ¤ó¤È¥ä¥Þ¥±¥ó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛÄÌ¤ê¡£¾â¡Ê¥¸¥ã¥ó¡Ë¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÍ¶Æ³°÷¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¡£
¡¡»Ä¤ê1¼þ¤ÎÊÂ¤Ó¤ÏÀ¶Åè¤µ¤ó¡½¥ä¥Þ¥±¥ó¤µ¤ó¡¢3ÈÖ¼ê¤Ë¿ûÅÄ¤µ¤ó¡£²æ¡¹¤Ï4¡¢5ÈÖ¼ê¡£
¡¡°ìÎóËÀ¾õ¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ª3¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¸å¤í¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ï¥ë¤ÈÁ°¤ÎÃæÌî¤µ¤ó¤È»ä¤Ï¿¿¤óÃæ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤«¤Ö¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£¸·¤·¤¤·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½ª4¥³¡¼¥Ê¡¼¼êÁ°¤Ç»ä¤Ï¥¤¥ó¤Î6¡¢7ÈÖ¼ê¡£400ÁöÏ©¤ÎÎ©Àî¶¥ÎØ¾ì¤Î¤ß¤Ê¤·Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ï58¥á¡¼¥È¥ë¡£Ä¹¤¤ÉôÎà¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Å¸³«¤¬¥¥Ä¥¤¡£¤â¤¦³°¤ÏÌµÍý¡£Æâ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢Æ¨¤²Ç´¤ëÀ¶Åè¤µ¤ó¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¥ä¥Þ¥±¥ó¤µ¤ó¤Î´Ö¤ò³ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ä¥Þ¥±¥ó¤µ¤ó¤Ï¥³¡¼¥¹¤ò¶õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄù¤á¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÀ¶Åè¤µ¤ó¤¬¾¯¤·³°¤ØÎ®¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÆâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¤¹¤«¤éÍî¼Ö¤¹¤ë¤«¼º³Ê¤¹¤ë¤«¤°¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤Î»þ¤ÏÂÎ¤¬¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é»ä¤ÈÀ¶Åè¤µ¤ó¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÆþÀþ¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤Ï2¿Í¤È¤âÍî¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤éÅ¾¡Ê¤³¡Ë¤±¤¿»ä¤ÏÂç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¤¤Ã¡É¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿³µÄ¤È¼Ì¿¿È½Äê¤Î¥é¥ó¥×¤¬¤È¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢´ºÆ®Ìç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ú¤ÍÈ¤²¤Þ¤·¤¿¡£·ã¤·¤¯Å¾¤±¤¿¤Î¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î±¦¸ª¤¢¤¿¤ê¤¬ÇË¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÊüÁ÷¤¬¤¢¤ê¡¢ÆþÀþÄÌ¤ê³ÎÄê¡£»ä¤¬1Ãå¡¢2ÃåÀ¶Åè¤µ¤ó¡£·è¾¡¿³È½¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¡ÊÆâ¤Î¡Ë¥³¡¼¥¹¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½Äê¤·¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤ËºÇ¯²ñ¤â¤Ç¤¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯Ç¯¤â±Û¤»¤ë¡£86Ç¯¡¢¿¿¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê½éÍ¥¾¡¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â¶ì¤·¤¤Îý½¬¤òÂ³¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤¿Âç°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡þ°æ¾å¡¡ÌÐÆÁ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤·¤²¤Î¤ê¡Ë1958Ç¯¡Ê¾¼33¡Ë3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì»Ô½Ð¿È¤Î67ºÐ¡£¶¥ÎØ³Ø¹»41´üÀ¸¤È¤·¤Æ78Ç¯5·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£G1ÄÌ»»9¾¡¡£KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï3ÅÙÍ¥¾¡¡Ê86¡¢88¡¢94Ç¯¡Ë¡£ÂåÌ¾»ì¤Ïµ´µÓ¡£99Ç¯3·î31Æü°úÂà¡£ÄÌ»»1626Àï653¾¡¡£Í¥¾¡²ó¿ô154²ó¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â15²¯6643Ëü±ß¡£¸½ºß¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£