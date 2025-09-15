アンジャッシュの渡部建の一連の騒動について、渡部の妻が「まだ許していない」という発言を受けて、千鳥の2人が「許してると思ってた」などとコメントし、頭を下げて謝罪するシーンがあった。

【映像】千鳥が渡部建の妻に謝罪する瞬間

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が登場した。

2020年6月に芸能活動を自粛。1年8ヶ月の自粛期間を経て、2022年2月に芸能活動を再開したアンジャッシュの渡部建。『チャンスの時間』では、準レギュラー並みの出演頻度を誇る渡部だが、先日ある地上波のゴールデン番組に妻で女優の佐々木希が出演した際に、「まだ許してはいない」という発言が飛び出し、世間を騒然とさせた。そこで同番組では奥様や世間に許してもらうべく、あの謝罪会見をもう一度開き、記憶、記録ともども上書きしていく緊急企画「まだ許されていなかった 渡部の謝罪会見をやり直そうSP」が放送された。

オープニングトークにて千鳥の2人は、7月2日に放送された『1周回って知らない話』（日本テレビ系）に出演した佐々木による「まだ許していない」という発言に言及した。

これまで同番組では渡部にスポットを当てた企画を頻繁に放送しており、大悟はすぐさま「ごめんなさい」と謝罪。「面白くなっていると思っていたら、一番許してもらわなければいけない人が、“許していない”…」と、許されていることを前提に面白いことをしていたことを反省した。ノブもまた「許していると思ってたんですよ。これが事実だったんです。ビックリしました」と衝撃を受けた様子。「奥様はまだはらわたが煮えくり返ってる」と続け、頭を深く下げて「ごめんなさい、奥様」と謝意を表した。

また、大悟は「まだ許していないって言っているけど、まだ許さないでよっていう世間へのメッセージでもある」と分析。これについて柏木は「あ〜〜〜」と納得の表情を浮かべた。