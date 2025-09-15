【明治安田J1リーグ】アビスパ福岡 2ー4 セレッソ大阪（9月13日／ベスト電器スタジアム）

【映像】手が滑ってポロリした瞬間

土砂降りのピッチでまさかの珍事が発生。ファンもSNS上で話題にしている。

J1リーグ第29節でアビスパ福岡とセレッソ大阪が対戦。その29分のことだ。

福岡が左サイドの高い位置でスローインを獲得する。ボールを手に取ったのは、MF橋本悠だ。福岡はセンターバックもゴール前に攻め上がり、ゴールを奪う体制を整える。橋本はタオルでボールの水分を拭き取り、助走を取ってロングスローを投げようとした。しかし、手が滑ってしまい、ボールは目の前にぽとりと落ちる。大雨の影響でファウルスローとなってしまったのだ。ロングスロー失敗の橋本は思わず苦笑いを浮かべた。

解説・中払大介氏は「相当拭いたと思うんですけど、この雨の影響で。ちょっと珍しいですよね」とコメントした。

ファンもSNS上で「この雨やもんな」「珍しいw」「ずるりんちょ」「滑っちゃったな」「橋本ちょっと恥ずかしそうだった」「福岡の雨が凄すぎてビルドアップどころじゃないし、雨のせいでファウルスローまで出てきた……」「土砂降り過ぎてスローインで手が滑ってファウルスローは珍しい」「これは許してあげて」「試合できないくらい強い雨」と反応している。

なお、試合は2ー4でC大阪が勝利している。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）