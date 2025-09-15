FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（26）が15日までに、自身のSNSを更新。弟と両親の結婚記念日を祝福したことを報告した。

【写真】「ガチの弟いたんだ！」ファンも騒然の鎮西姉弟ショット

　鎮西は「両親の結婚記念日なので家族集合してちょめでたした」とつづり、家族団らんの時間を過ごしたことを報告。投稿では弟との２ショットや両親に贈った記念のプレートなどを公開した。

　この投稿にファンからは「寿々歌ちゃんガチの弟いたんだ！」「絶対に美形やん」「親孝行すぎる」「弟くんとの写真レアすぎだ」との反響が寄せらている。