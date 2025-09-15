◇カーリング女子日本代表決定戦(14日、稚内市みどりスポーツパーク)

2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックに向けたカーリング女子日本代表決定戦は14日、フォルティウスがSC軽井沢クラブを破り、日本代表を決めました。

先に3勝を挙げたチームがオリンピックの出場権がかかる12月の世界最終予選に出場となる代表決定戦。

今大会はロコ・ソラーレも入れた三つどもえの代表争いとなり、予選ラウンド初日は、まさかの連敗スタート。窮地に立たされましたが、そこから2連勝ではい上がり、13日のタイブレークではロコ・ソラーレを撃破します。軽井沢クラブとの代表決定戦も先に王手をかけられましたが、14日は2連勝し逆転で切符をつかみました。

し烈な戦いを制したフォルティウスが、オリンピック出場のためには、12月の世界最終予選で8チームと争い、上位2チームに入ることが条件。3月の世界選手権でフォルティウスが敗れているアメリカやトルコに、予備予選を勝ち上がった3チームを加えた計8チームで、残り2枠をかけた厳しい戦いに挑みます。日本勢にとっては1998年から続く、8大会連続出場がかかります。

なお、オリンピック出場は、10枠中8チームがすでに決定、開催国のイタリアに加え、今年の世界選手権でカナダ、スイス、韓国、スウェーデン、デンマーク、イギリス、中国が出場枠を獲得しています。