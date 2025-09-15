¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈø¿È¡Ê¸µ¡Ë²ñÄ¹¤Ë¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¡Ö¥³¥í¥ÊÂÐºö¡×¤Î¤³¤È¤òÁ´ÉôÊ¹¤¯¡ª
¡Êº¸¤«¤é¡ËÈø¿ÈÌÐ ¸µ¡¦¥³¥í¥ÊÂÐºöÊ¬²Ê²ñ²ñÄ¹¤Èº´Æ£²Â¶µ¼ø¡ÊÅìµþÂç³Ø°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê ´¶À÷¡¦ÌÈ±ÖÉôÌç¥·¥¹¥Æ¥à¥¦¥¤¥ë¥¹³ØÊ¬Ìî¡Ë
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯³«»Ï¤«¤é5Ç¯Í¾¤ê¡£ÅìµþÂç³Ø°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¦º´Æ£²Â¶µ¼ø¤ÎwebÏ¢ºÜ¡Ø¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¡×¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¡ÙÆÃÊÌÈÇ¤Ë¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºöÊ¬²Ê²ñ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿Èø¿ÈÌÐ»á¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÀìÌç²È¤Õ¤¿¤ê¤¬²þ¤á¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢¥³¥í¥Ê¤ÎÌñ²ð¤ÊÆÃÀ¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ÎÉ¾²Á¡¢¤½¤·¤Æº£¤â¤Ê¤ª»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈø¿ÈÌÐ¡Ê¸µ¡Ë²ñÄ¹¤Èº´Æ£²ÂÀèÀ¸
¢£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ï²¿¤¬°Û¼Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡½¡½2023Ç¯5·î¤ËÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¾ÉË¡¾å¤Î°·¤¤¤¬5Îà¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÉáÄÌ¤ÎÆü¾ïá¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤«¤é2Ç¯°Ê¾å¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÊÑ°Û³ô¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¤¬Î®¹Ô¤·¡¢´¶À÷¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Ç¯¤Ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é5Ç¯8¥õ·î¤ò·Ð¤¿º£¤Î¾õ¶·¤ò¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Èø¿È¡¡À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ï¤â¤¦²áµî¤ÎÉÂµ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ïº£¤â¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏÂ¸ºß¤·¡¢¼þ´üÅª¤ËÎ®¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÊÑ°Û¤ä¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ë¤è¤ë½Å¾É²½Î¨¤ÎÄã²¼¡¢°åÎÅÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·¤ò°Ý»ý¤·¤Æ·ÐºÑ¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ¤¬¤³¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Í¡¹¤¬¡Ö¹¢¸µ²á¤®¤ì¤ÐÇ®¤µËº¤ì¤ë¡×Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¿Í´Ö¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿´¶¾ð¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
º´Æ£¡¡»ä¤â¡¢º£¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê´Ø¿´¤¬Çö¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¥¨¥Ü¥é¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÃ×»àÎ¨¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¹â¤¤ÉÂ¸¶ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÃ×»àÎ¨¤¬5¡ó¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤â¼Ò²ñ¤¬Âç¤¤¯º®Íð¤·¡¢¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ë¿¼¹ï¤ÊÊ¬ÃÇ¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£¡¡
¤½¤Î¶µ·±¤ò¾Íè¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤¢¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èø¿È¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£¤Îº´Æ£ÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤Ë°ìÅÀÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¤¢¤ì¤Û¤É¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿Í×°ø¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î»þ´Ö·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÃ×»àÎ¨¤ÏÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃ×»àÎ¨¤ÎÄã²¼¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¤Û¤É¤Î´¶À÷ÅÁÇÅÎÏ¤òÍ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢»àË´¼Ô¤ÎÀäÂÐ¿ô¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ï¡¢03Ç¯º¢¤ËÅì¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿SARS¡Ê½Å¾ÉµÞÀ¸ÆµÛ´ï¾É¸õ·²¡Ë¤ÈÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¡Ö¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹´¶À÷¾É¤Ç¤¹¡£
SARS¤ÎÎ®¹Ô»þ¤Ë¤Ï¡¢»ä¤ÏWHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤Ç¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢SARS¤Ï¤ï¤º¤«7¥õ·î¤ÇÀ©°µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ç¤Ï½Ð¸½¤«¤é5Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç´¶À÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
SARS¤Î¾ì¹ç¡¢È¯¾É¤«¤é1¡Á2Æü¸å¤ËÂ¾¿Í¤Ë´¶À÷¤·»Ï¤á¤ë¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤é¤¹¤°¤Ë³ÖÎ¥¤¹¤ì¤Ð´¶À÷³ÈÂç¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¡¹¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤´Ö¤Ë´¶À÷¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÌñ²ð¤ÊÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½Å¾É²½Í½ËÉ¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ø¤Î»ÑÀª¤Îº¹¤¬Ê¬ÃÇ¤ò¾·¤¤¤¿
Èø¿È»á¤ÏWHO¤ÇSARSÂÐºö¤ò»Ø´ø¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿
º´Æ£¡¡ÀäÂÐÅª¤ÊÃ×»àÎ¨¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î´¶À÷¤Î³ÈÂç¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤Î¤ÇÂÐºö¤äÉõ¤¸¹þ¤á¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´¶À÷¼Ô¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤ì¤Ð¡¢Ã×»àÎ¨¤¬Äã¤¯¤Æ¤âÊ¬Êì¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢½Å¾É¼Ô¿ô¤ä»àË´¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¼Â¤Ë¤·¤¿¤¿¤«¤Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£
Èø¿È¡¡¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¢¤êà¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎËÜ¼Áá¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢º´Æ£ÀèÀ¸¤¿¤ÁG2P¡ÝJapan¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î´Ö¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÊÑ°Û¤¬Èó¾ï¤ËÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê¤ß¡¢´¶À÷À¡ÊÅÁÇÅÎÏ¡Ë¤äÉÂ¸¶À¡Ê½Å¾É²½Î¨¤ä»àË´Î¨¡Ë¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÌÈ±Ö¤òÆ¨¤ì¤ëÀ¼Á¡ÊÌÈ±ÖÆ¨ÈòÀ¡Ë¤âÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÎÂ¦¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶À÷ÂÐºö¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¡¢°åÎÅÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¡¢¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë´Ä¶¤ä¾ò·ï¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÏ¢¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯´ü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹Â¦¤ÎÊÑ²½¡×¤È¡Ö¿Í´ÖÂ¦¤ÎÊÑ²½¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê¤¬¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ä¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤Î¤¢¤êÊý¤âÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÂÐºö¤ÎÉ¾²Á¤ÈÈ¿¾Ê
º´Æ£¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÅö»þ¡¢À¯ÉÜ¤Î¥³¥í¥ÊÂÐºöÊ¬²Ê²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤¿Èø¿È¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ïº£¡¢ÆüËÜ¤Î¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Èø¿È¡¡É¾²Á¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎºÝ¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ò¶¦Í¤·¤¿¾å¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î»àË´¼Ô¿ô¤Ï¤Û¤«¤ÎOECD²ÃÌÁÀè¿Ê¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤«¤Ê¤êÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢GDP¤ËÍ¿¤¨¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Û¤Ü²¤ÊÆÀè¿Ê½ô¹ñÊÂ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢È³Â§¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤Í×ÀÁ¥Ù¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÊÝ·ò½ê¤ä°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤¬¿´ÍýÅª¡¦ÆùÂÎÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤¬»ýÂ³¤¹¤ëÃæ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¡£ÆüËÜ¤Ï°åÎÅÉ¯Ç÷¡¦Êø²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢É¯Ç÷¤¬µ¯¤¤½¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµ¯¤»Ï¤á¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÀÜ¿¨¤Îµ¡²ñ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤òÈ¯½Ð¤·¡¢°åÎÅ¤ÎÉ¯Ç÷¤¬·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ë¤ÈÀë¸À¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°åÎÅÉ¯Ç÷¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐºö¤Î¶¯ÅÙ¤òÅ¬µ¹Ä´À°¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡õ¥À¥ó¥¹¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤éÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤±¤¿¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»àË´Î¨¤Ï²¤ÊÆ¤è¤êÄã¤¯¡¢·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â²¤ÊÆ½ô¹ñÊÂ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤Ë²ÝÂê¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÊ¬ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ï¡Ë¿Í´Ö¤Ï»ö¼Â¤äÍý¶þ¤À¤±¤ÇÆ°¤¯Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯´¶¾ð¤ò¤â»ý¤Ã¤¿À¸¤Êª¤À¤«¤é¡× ¡ÊÈø¿È¡Ë
º´Æ£¡¡Îã¤¨¤Ðº£²ó¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿¾ÊÅÀ¤äº£¸å¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
Èø¿È¡¡È¿¾ÊÅÀ¤ä²ÝÂê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´íµ¡´ÉÍý¤Î¤¢¤êÊý¡×¤È¡Ö°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤êÊý¡×¤È¤¤¤¦3ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ç²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ñ²ÈÅª¤Ê´íµ¡¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëºÝ¤Î»Ø´ø·ÏÅý¤¬½½Ê¬¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤«¤éÄó¸À¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡ÖÀìÌç²È¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼ÂºÝ¤Î´¶À÷ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡ÖÀ¯ÉÜ¡×¤È¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤äÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢23Ç¯¤Ë´íµ¡´ÉÍý¤Î»ÊÎáÅãµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¡ÖÆâ³Õ´¶À÷¾É´íµ¡´ÉÍýÅý³çÄ£¡×¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¤È¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÅý¹ç¤·¤¿¡Ö¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¡×¡ÊJIHS¡Ë¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÆüËÜÈÇCDC¡Ê¼ÀÉÂÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¹ÔÆ°·×²è¤¬ºöÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£´¶À÷¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¿·¤¿¤ÊÁÈ¿¥¤È¤¤¤¦à´ïá¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¹ÔÆ°·×²è¤È¤¤¤¦à»æá¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤é¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¡Ö100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÀ¤³¦ÅªºÒÌñ¡×¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¶µ·±¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÁí³ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¡Ø100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÀ¤³¦ÅªºÒÌñ¡Ù¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¶µ·±¤ÏÁí³ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Êº´Æ£¡Ë
Èø¿È¡¡¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤Ï100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤È¤¤¤¦¤Ù¤´íµ¡¤Ç¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¡¢¹âÎð¼Ô¡¢»ö¶È¼Ô¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÇÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê´íµ¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤ÆÄ¶°ìÎ®¤Î¼Á¤ò»ý¤Ä¤ï¤¬¹ñ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ì¤Û¤É»àË´¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º°åÎÅÉ¯Ç÷¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¼¾ðÊó¤ÎDX²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡Ê¬ÃÇ¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¤½¤Î²þÁ±ÊýË¡¤Ï¡©
¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤ò¡¢´¶À÷¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï09Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¿··¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí³ç¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢ÀìÌç²È¤ä¸¦µæ¼Ô¡¢´±Î½¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë·Á¤ÇÄó¸À½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¤ä¡ÖPCR¸¡ººÂÎÀ©¤Î³È½¼¡×¤Ê¤É¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¡¡¤Þ¤µ¤Ëà»æá¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¡£
Èø¿È¡¡°ìÊý¡¢Æ±¤¸¥¢¥¸¥¢¤Î´Ú¹ñ¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Ï¡¢09Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤«¤µ¤ì¡¢°åÎÅ¾ðÊó¡¢±Ö³Ø¾ðÊó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¶¯²½¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö»ö¼Â¡×¤È¡Ö´¶¾ð¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ê¥¹¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Ãæ¤Ë¤Ï¸í¾ðÊó¤â´Þ¤á¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÀÀâ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ïº£¤â¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯6·î¤ËÈø¿È¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡Ù¤Ç¤â¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿²Õ½ê¤¬ÉôÊ¬Åª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ÎÈø¿È¤µ¤ó¤¬º£º¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿¸ÀÀâ¤¬¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¡×¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡ÖÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î±¢ËÅÏÀ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¸üÀ¸Ä¹´±¤Ë¤Ê¤ê¡¢CDC¤Î½êÄ¹¤ä¿¦°÷¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÇàÈ¿²Ê³Øá¤ÎÍò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡Ö¥ê¥¹¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÌäÂê¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Èø¿È¡¡ÂçÊÑ¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¡Ö½Å¾É²½Í½ËÉ¸ú²Ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤ÆÌÈ±Ö¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤È¶¦¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢º£½Ò¤Ù¤¿½Å¾É²½Í½ËÉ¸ú²Ì¤È´¶À÷Í½ËÉ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë°å³Ø»¨»ï¤Ê¤É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖÈø¿È¤¬¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤·Á¤ÇÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î3Ç¯È¾¤Ç»þÀÞ¡¢·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤â´Þ¤á¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤ê´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¤Ï¡Ö»ö¼Â¡×¤ä¡ÖÍý¶þ¡×¤À¤±¤ÇÆ°¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´¶¾ð¡×¤ò¤â»ý¤Ã¤¿À¸¤Êª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¡£
»ä¤¿¤Á²Ê³Ø¼Ô¤Ï¡¢¤Ä¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¡×¡Ê»ö¼Â¡Ë¤ä¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö´¶¾ð¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤é¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡Ö»ö¼Â¡×¤ä¡ÖÍý¶þ¡×¤À¤±¤ò°ìÊýÅª¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤â¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
º´Æ£¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤ä´¶¾ð¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Èø¿È¡¡´ÊÃ±¤ÊÅú¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀµ¤·¤µ¤ò°ìÊýÅª¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÁê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä´¶¾ð¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÎ©¾ì¤ä°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦Í¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÈø¿È ÌÐ¡Ê¤ª¤ß¡¦¤·¤²¤ë¡Ë¸µ¡¦¥³¥í¥ÊÂÐºöÊ¬²Ê²ñ²ñÄ¹
1949Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼«¼£°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø¶µ¼ø¤äµì¸üÀ¸¾Ê¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢WHOÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£SARSÎ®¹Ô´ü¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÎÂÐºö¤ò»Ø´ø¡£
µ¢¹ñ¸å¤ÏÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÃÏ°è°åÎÅµ¡Ç½¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊJCHO¡ËÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢
À¯ÉÜ¤Î¥³¥í¥ÊÂÐºöÊ¬²Ê²ñ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯ÂÐ±þ¤ò¼çÆ³¤·¤¿
¡üº´Æ£ ²Â¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤±¤¤¡Ë
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»³·Á¸©½Ð¿È¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡ÊÃ»´ü¡Ë¡¢°å³ØÇî»Î¡£µþÅÔÂç³Ø¥¦¥¤¥ë¥¹¸¦µæ½ê½õ¶µ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê¶µ¼ø¤Ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¸å¡¢Âç³Ø¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¸¦µæ¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡ÖG2P-Japan¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÊÑ°Û³ô¤ÎÆÃÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤ò¼¡¡¹¤È½Ð¤·¡¢À¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë
¡úº´Æ£²ÂÀèÀ¸¤ÎWEBÏ¢ºÜ¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¡×¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤Ï¡Ö½µ¥×¥ìNEWS¡×¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Àî´îÅÄ ¸¦¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å½¡°ìÏº¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò