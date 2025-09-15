アフマダリエフに3-0判定勝ち

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0（118-110×2、117-111）の判定勝ちを収めた。「最大の強敵」を退けるため“初心”に戻った井上。「衰えた」との声を一夜にして消し去り、怪物がまたも強さを証明した。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）2敗。

約1万6000人の大歓声の中、決戦のゴングが響いた。初回は互いに出方を見る展開。井上は鋭い左ジャブを光らせ間合いを測った。「尚弥」コールを目いっぱい背中に浴び、次第に主導権を掌握。4回に右ストレート、右フックを的確にヒットさせた。アフマダリエフも強打を放ったが井上はことごとくよけ続けた。

中盤以降はペースをあげ、高速フェイントを織り交ぜながらアフマダリエフを圧倒。6回には右アッパーに左ボディーを連打で浴びせダメージを与える。終盤はワンツーで組み立てスピードの差を見せつけた。最終12回を終えて抱き合った両者。結果は判定に持ち込まれたが、力の差は歴然だった。

「キャリア最大の強敵」。百戦錬磨の井上が警戒心を強めていた。

アフマダリエフは元WBA＆IBF統一王者で、2016年のリオデジャネイロ五輪ではバンタム級で銅メダルを獲得。実績に伴った自信を持つ。この試合が実現するまでに時間がかかっていたこともあり、井上へ「逃げている」「武士道を重んじ、サムライとして振る舞うならば切腹以外にない」などと強気な言葉を並べていた。

挑発的な言動、態度を繰り返してきたが、来日後はその印象を一変させた。敵地・大橋ジムで行った公開練習。シャドーとミット打ちを軽く披露したのみで手の内を明かさなかったが、帰り際に挨拶をしようと大橋秀行会長を自ら探す姿があった。思わぬ行動に大橋会長も目を丸くした。

極めつけは公式会見での対応。「尊敬する相手へ贈るもの」として伝統的な民族衣装「チャパン」を井上陣営にプレゼント。会場には友好的なムードが広がった。これまでの挑発的な発言も「（井上を）侮辱したり、体が小さいと言いたかったわけじゃない。ただこの階級は私に適した階級だと強調したかった」と弁明した。

決して慢心をしない井上 中谷潤人との決戦まで進化を続ける

一方、王者の井上は相手の態度や言動に惑わされることはない。ましてや頂点に君臨し続ける怪物に慢心もない。井上とアフマダリエフと対戦経験がある元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレスを招へいし、約1か月のスパーリングを行った。

“初心”に立ち返るため、プロデビュー以来初めてとなる出稽古を13年ぶりに敢行。名門・帝拳ジムへ出向くことを自ら要望した。「見られる人や環境が違うと一段と緊張感、集中力を上げてくれる」と思いを口にした。

怪我をするか。強くなるか。

リスクを背負いながらも努力を積み重ね、歩みを止めない。過酷な練習に加えて、計120ラウンドを消化した。対峙したのはWBOアジアパシフィック（AP）スーパーバンタム級王者・村田昴、WBOAPフェザー級王者・藤田健児、東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士、日本バンタム級王者・増田陸（いずれも帝拳）。どの選手も実力を兼ね備えた世界ランカーで、大橋会長も「帝拳の選手は間違いなく強いし（井上を）喰ってやろうという気持ちで来るので最高の練習になる」と太鼓判を押していた。

井上は「選手それぞれに突出して良いところがある。そこに自分のポイントを見ながら戦っていく。今回は一つひとつクリアできた」と回想。挑んでくるようなスパーリングを受け止め、自身を磨き直した。

「井上尚弥は衰えたな」「歳には勝てないかw」。告知PVにも使われた32歳を不安視する声。名古屋での決戦はそんな言葉をかき消すような一夜になった。

今後は12月のサウジアラビアでの興行に加えて、来年5月に中谷潤人（M.T）との対戦が計画されている。アフマダリエフ戦を現地観戦した中谷に向け、井上はリング上から「あと1勝！ 12月、お互い頑張って来年、東京ドームで会いましょう！」と声をかけると、中谷も笑顔で応えた。

年齢を重ねても強さを増し続ける怪物の拳。先に広がる舞台とその道のりに目が離せない。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）