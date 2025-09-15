仕事に行こうとする飼い主さんの気を引こうとする猫ちゃん。気の引き方が危なっかしいと話題になっています。この投稿には「かわいいwこんなん出かけられんw」「これは行っちゃダメだわ」等のコメントが寄せられ、64万回再生されています。

【動画：『いってきます』と仕事に行くことを伝えたら、ネコが…気を引くために見せた『あざとすぎる行動』】

飼い主さんが出かけようとすると…

TikTokアカウント「もじゃぷぶ/mojapubu」に投稿されたのは、飼い主さんが仕事に行こうとする時の猫ちゃんの様子です。飼い主さんは、猫ちゃんに「いってきます」と挨拶をして、出かけようとしたそう。

すると猫ちゃんは台の上で体を動かして、下に転がり落ちそうな格好に。飼い主さんは「危ない落ちる」と咄嗟に猫ちゃんの頭を支えたのだとか。

出かけさせない作戦⁉

猫ちゃんを台の上に戻してあげ、飼い主さんは「いってきます」と再度仕事に出かけようとしたそう。すると、猫ちゃんはまたすぐに台の上から転がり落ちそうな格好に！飼い主さんは猫ちゃんが落ちないように支えてあげ、なかなか仕事に出かけられなかったのだとか。

どうやら猫ちゃんは、飼い主さんが出かけないように気を引こうとして落ちそうな格好をしていたようです。飼い主さんは最後まで、猫ちゃんを心配しながら出かけたとのことでした。

5匹の猫ちゃんとの暮らし

そんな飼い主さん宅には、ご紹介したエドくんを含め5匹の猫ちゃんたちが暮らしているそう。他の投稿では、5匹に朝の挨拶をする様子が紹介されています。

飼い主さんが「おはよう」と言うと鳴き返してくれる子もいれば、まだ眠そうな様子の子も。個性豊かな猫ちゃん達との幸せな暮らしのワンシーンのご紹介でした。

最初にご紹介した投稿は64万回以上再生され「かわいいwこんなん出かけられんw」「これは行っちゃダメだわ」「主が構ってくれるってわかってるよねぇ」などのコメントが寄せられ、仕事に行かないでほしい猫ちゃんの様子に悶絶する人が続出したようです。

TikTokアカウント「もじゃぷぶ/mojapubu」では、5匹の猫ちゃんたちの日常のワンシーンが投稿されています。猫ちゃんたちそれぞれの可愛らしい姿に癒されると話題です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「もじゃぷぶ/mojapubu」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。