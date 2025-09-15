キタ！ キターーーーーッ！！【サーティワン】ビジュ大優勝♡「新作コラボアイス」

またひとつ心躍るコラボレーションが実現！【サーティワン】から【不二家】の「ミルキー」をイメージした2種類のフレーバーが登場しました。可愛らしいオリジナルカップにも注目！ 今回は「新作コラボアイス」をご紹介します。

テンション爆上がり！ 映え度満点の「ポッピングミルキー」

ミルキーの風味をイメージしたアイスと、サーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」との組み合わせなんて夢のよう！「ポッピングミルキー」は、見た目も華やかで、パチパチ食感も楽めで病みつきになりそう。「ミルキー」の包み紙がモチーフのカップも可愛い。

ミルク感が伝わる“ホワイト”がたまらない「ミルキーミルキー」

「トロッと濃厚な味わい」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが紹介するのは「ミルキーミルキー」。ミルキー風味のアイスクリームとシャーベット、さらにミルキー風味のリボンを加えた一品。どこから食べても濃厚なミルク感で満たされそう。

オリジナルカップはダブル限定。値段はダブルシングル\510（税込）、レギュラーダブル\760（税込）です。9月30日までの期間限定なので、気になったら早めにサーティワンへ！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Reco.N