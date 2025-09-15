timelesz、新体制後初ドラマ主題歌決定 松島聡＆白洲迅W主演「パパと親父のウチご飯」新曲タイトルは「レシピ」
【モデルプレス＝2025/09/15】timeleszの松島聡と俳優の白洲迅がW主演を務める10月4日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー「パパと親父のウチご飯」（毎週土曜よる11時〜）の主題歌が、timeleszの「レシピ」に決定。11月12日に「Steal The Show」との両A面シングルとしてリリースされる。
【写真】timeleszメンバーの美腹筋
新体制timeleszの初CDシングルが、松島の記念すべき地上波初主演ドラマの主題歌に決定。timeleszにとっても新体制となってからも初のドラマ主題歌となる。11月12日にリリースされる同曲は、「Steal The Show」との両A面シングル。「うれしい時、楽しい時、大変な時――日々生きている中で大切な誰かと過ごす時間、支え合う気持ちが人生を彩るレシピなんだよ」という、当たり前に過ごしている日常の幸せを歌った1曲で「辛い瞬間があっても、美味しいご飯を食べて明日から頑張ろう！」と、優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマのテイストともリンクした楽曲になっている。
新体制後初のドラマ主題歌に喜びの笑顔を見せた松島は「レシピ」を「ドラマの情景が浮かぶようなハートフルな楽曲」と分析。「ドラマのどんなポイントでこのイントロがかかるのかな、と個人的にとても楽しみにしています」と期待を寄せ「皆さんにもこの『レシピ』という楽曲が伝えようとしている“自分の隣にはいろんな人がいて、必ず誰かが支えてくれているから、あなたは1人じゃないんだよ”っていうメッセージと、ドラマが伝えようとしているメッセージ、照らし合わせながらいろいろ感じていただけたらうれしいです」と語っている。
原作は「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」（通称：チェリまほ）の作者として知られる豊田悠氏が、2014年から2020年にかけて月刊コミックバンチで連載していた同名漫画。突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）。シングルファーザーとして子育てに奮闘することになった2人は、互いを助け合うためにルームシェアをすることに。【父、父、娘、息子】の4人で始まった共同生活は波乱＆困惑の連続となるも、日々奮闘し、周囲の人々を巻き込みながら、次第に成長を重ねていく。（modelpress編集部）
◆timelesz「パパと親父のウチご飯」主題歌に決定
◆松島聡＆白洲迅W主演「パパと親父のウチご飯」
