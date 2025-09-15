木梨憲武が語る　入院中の相方・石橋貴明にかけた″短い言葉″の裏にある想い

結果オーライが一番

「毎朝３時半に目が覚めて、４時半には外へ出て行動を開始。まだ新聞も来てない時間なんだけど（笑）。コンビニをハシゴしたりしてね」

帰宅したら野球中継にかじりつき、ＭＬＢで活躍中の大谷翔平選手（31）の打席に一喜一憂。

「大谷くんが打ってないとチャンネル変えちゃうんだよね。世間の人と一緒（笑）」

夏は高校野球の甲子園大会にも熱中し、歓声をＢＧＭにうたた寝する日々。63歳・木梨憲武の一日は、こうして回り始める。

高校の同級生だった石橋貴明（63）とお笑いコンビ『とんねるず』を結成し、一世を風靡した木梨。『とんねるずのみなさんのおかげです。』（フジテレビ系）をはじめ数々の冠番組で高視聴率をさらい、平成のテレビを席巻。さらに、昨年放送の『春になったら』（フジテレビ系）で24年ぶりに連ドラ主演を務めるなど、俳優としても独特の存在感を放つ。

多彩な才能でファンを魅了し続ける彼は現在、自身３度目となる全国巡回展『木梨憲武展―ＴＯＵＣＨ』を開催中。会場には絵画やオブジェをはじめ約230点の作品が並び、″手″をモチーフに20年以上描いてきた代表作『ＲＥＡＣＨ ＯＵＴ』シリーズの新作も目玉だ。大阪会場を皮切りに、9月13日からは金沢21世紀美術館（石川県）に場所を移して始まる。

「タイトルの『ＴＯＵＣＨ』は、『ＲＥＡＣＨ ＯＵＴ』から生まれたんです。″手を差しのべる″″つながる″っていう、人と人との結びつきの意味を込めたシリーズにちょっと描き足して別の表情にしたりする。作品はね、完成じゃなくて途中のままでいい。だからお客さんにも″（一部作品には）触ってどうぞ″って。欠けたり変わったりしても、結果オーライ。それもそれで味があっていいじゃん」

加えて、こう続ける。

「巡回展は、美術展というより遊園地や学園祭に近い。頭の中でコースを作るんです。Ａから始まって、Ｂ、Ｃ……次はこのテーマって。自分の日記を見てもらう感覚といえば伝わるかな」

「次は東京ドームで！」

アーティストとしての才能も開花させ、次々と成功をおさめていく木梨。多忙を極めるなか、６月末には早期の食道がんで療養中の石橋のもとを訪れたという。石橋の長女・穂乃香（36）と一緒に見舞った日のことをこう振り返った。

「電話で『貴明に会えるの？』ってほのちゃんに聞いたら、『ちょっと調べてみる』って。それで段取りしてくれて」

しかし、病室で交わした言葉は短い。

「俺が『治すしかないでしょ。治ったら東京ドームね』って声をかけたら、『そうだな』って。治らないと歌も歌えないからね。そんな話しかしてないです。あとは、ほのちゃんと少し喋って、『じゃあまたね』って。そのくらい。昔からそう」

その言葉の裏には、昨年11月の武道館ライブがある。29年ぶりに『とんねるず』としてステージに立った特別な夜の余韻は、今も残っている。

「歌いながら思ったんです。懐かしいな、お客さんも同じ思いなんだろうなって。29年前の感覚が蘇ってきました。いろんな人に名曲もいっぱい書いてもらった。やっぱり特別でしたよ」

『とんねるず』としてもアーティストとしても活動の幅を広げ続ける木梨は、70歳に向けて人生後半戦も突き進んでいく。

9月11日発売の『FRIDAY 9月26日号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、63歳で初めて経験した出来事や木梨流仕事論などを赤裸々に語っている。

『FRIDAY』2025年9月26日号より