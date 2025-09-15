『レプリカ 元妻の復讐』第11話、“すみれ”トリンドル玲奈、ついに暴露本を出版
トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第11話が今夜放送。第11話で、すみれ（トリンドル玲奈）はついに暴露本を出版。さらに復讐の総仕上げとして最後の一手を仕掛ける。
【写真】ミライ（千賀健永）は復讐の手を止めないすみれ（トリンドル玲奈）を心配する
本作は、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっちによる同名漫画を実写化。子どもの頃から自分を虐め続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐を誓い、顔も名前も捨て生まれ変わり、奪われた人生を奪い返す、痛快無比な「整形復讐」エンターテインメントだ。
本作の主人公で、整形し顔を変え別人になりすましてでも復讐していく、“整形前”藤村葵と、“整形後”の伊藤すみれのヒロイン二役をトリンドル玲奈が演じる。すみれ（葵）を小さい頃から虐め続け、後に夫・桔平をも奪ってしまう因縁の復讐相手・藤村花梨役を宮本茉由。すみれ（葵）の元夫で今は花梨の夫・藤村桔平役を木村了。人の心を見抜き、いち早くすみれ（葵）の裏の顔に気づくバーテンダー・桐谷ミライ役を千賀健永が務める。
【第11話 あらすじ】
すみれ（トリンドル玲奈）はついに暴露本『レプリカ』を発売。子どもの頃からの花梨（宮本茉由）の虐めから、整形、復讐に至るまでの全貌を自ら明らかにする。それは、これまですみれが関わった多くの人々に衝撃を与えた。
花梨には世間の注目が一気に集中し、実家から勘当され、住むところも失い、完全に孤立する。
すみれは、ミライ（千賀健永）や芝田（山崎紘菜）の心配をよそに、復讐の総仕上げとして最後の一手を仕掛ける――。
ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。
