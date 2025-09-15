◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 最終日（１４日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

プロ９年目の金沢志奈（クレスコ）が２位で出て７１で回り、通算１０アンダーで並んだ桑木志帆（大和ハウス工業）とのプレーオフを１ホール目で制し、ツアー初優勝を地元・茨城開催のメジャーで飾った。優勝賞金３６００万円を獲得した。

金沢のゴルフ歴や性格、趣味などは以下の通り。

◆金沢 志奈（かなざわ・しな）

▼生まれとサイズ １９９５年７月２９日、茨城・笠間市生まれ。３０歳。１６４センチ、５３キロ

▼命名 母・雅枝さんが「柔らかい響きの名前にしたい」と名付けた

▼ゴルフ歴 父の勧めで８歳から始める。中央学院大時代に同郷の後輩・畑岡奈紗と出場した２０１５年の国体で団体優勝。同大３年時の１６年に日本女子学生選手権を制すると中退し、１７年７月のプロテストに一発合格。同年の下部ツアーで１勝

▼尊敬する選手 申ジエ（韓国）

▼得意クラブ パター

▼始球式 ２４年４月２４日にプロ野球・ロッテ―ソフトバンク戦（ＺＯＺＯマリン）で始球式。背番号４７のユニホーム姿で投げたボールは捕手まで届き、満面の笑みを浮かべた

▼性格 母いわく「静かで、何か１本（芯が）通ってる。１から１０まで話す子ではなく、必要なことだけ話す。秘密主義なのかな（笑い）」

▼母は生花店を経営 雅枝さんは笠間市内で生花店「花色人」（はなしょくにん）を経営。「娘はグリーンのアジサイや多肉植物が好き」

▼趣味 登山、読書

▼好きな食べ物 納豆