◇高校野球秋季静岡県大会 ▽１回戦 静岡学園５−７浜松学院興誠（１４日・浜松球場）

開幕し、１回戦８試合が行われた。浜松学院興誠は静岡学園を７―５で下し、２０１０年以来１５年ぶりの初戦突破を果たした。

４点リードで迎えた最終回、浜松学院興誠は無死満塁と攻め立てられた。それでも投手陣が粘る。２点を失い、なお２死一、二塁のピンチが続いたが、最後は右飛に仕留め、ベンチから選手たちが飛び出して大喜びだ。秋の県大会で勝つのは２０１０年以来１５年ぶり。「自分が（１２年に）監督になってからは初めて。よくやってくれました」と吉田道監督（５０）も目を細めた。

攻撃を引っ張ったのは、１番で主将の林淳平中堅手（２年）と、４番・中野翔希一塁手（１年）だ。林は右へ左へと打ち分けた上、５回には「足には自信があります」と三塁前へバントヒットも決めた。５打数４安打、そして４度ともホームを踏んだ。

背番号１４の中野も「小学生以来です」という４番登用に応えた。２度の犠飛に加え、５回に中前適時打を放つなど、２打数２安打４打点だ。この夏の１か月で４キロ増量に成功し、現在は１６８センチ、７２キロ。「スイングスピードが速くなった」と、成果を見せつけた。

新チーム結成時の目標は県大会出場だった。敗者復活戦で磐田農を倒して１０年ぶりの切符をつかみ、さらに県の舞台で白星も飾った。勢いに乗って「次の知徳にも打ち勝ちます」と林は力強く宣言した。（里見 祐司）

〇…掛川東は伊豆伊東に９−１。１年生左腕・浅岡春馬が試合の流れを呼び込んだ。２―０の５回２死一塁でエースの市川太陽（２年）をリリーフ。これが公式戦初登板で「すごく緊張しました」と振り返ったが、先輩たちに声をかけられながら快投。得意の速球で右打者の内角を突き、６、７回を３人ずつでピシャリ。３回１／３を投げて３三振を奪い、１失点でまとめた。次の相手は夏４強の藤枝明誠。「機会があれば投げたい」と闘志をのぞかせた。