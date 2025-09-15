◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場した。前日１３日（同１４日）の同戦では３回にセンターへ５試合ぶりの４９号ソロ。飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）は今季球団最長の特大弾だった。２試合連発で史上６人目の２年連続５０本塁打に大きな期待がかかっている。

オラクルパークは右翼場外の海に飛び込む「スプラッシュヒット」が有名だ。大谷は今年７月１１日（同１２日）に日本人選手では初の名物場外アーチを放った。同ヒットとして認定されるのはジ軍選手のみで、他球団の選手は参考記録となるが、年間２発目となればビジター選手では２３年のＪ・スウィンスキー（パイレーツ）以来３人目の快挙にもなる。

この日の試合は現地時間で日曜日のデーゲームということもあり、海の上には１００台近くのボートが集結。大谷の史上６人目の大記録の記念ボールが飛んでくる可能性もあり、その場合は“大争奪戦”が予想される。

◇２年連続５０本塁打の達成者

▽Ｂ・ルース（ヤンキース） １９２０〜２１年／２７〜２８年 ５４、５９本／６０、５４本

▽Ｍ・マグワイア（アスレチックス、カージナルス） １９９６〜９９年 ５２、５８、７０、６５本

▽Ｋ・グリフィー（マリナーズ） １９９７〜９８年 ５６、５６本

▽Ｓ・ソーサ（カブス） １９９８〜０２年 ６６、６３、５０、６４本

▽Ａ・ロドリゲス（レンジャーズ） ２００１〜０２年 ５２、５７本

◇スプラッシュヒットとは ジャイアンツ本拠地・オラクルパーク右翼場外のマッコビー湾に飛び込んだジ軍選手による本塁打の呼び名。００年の開場から１０７本が誕生している。今年７月に大谷は敵軍６５号を放ち、両軍通算ではこの日まで１７３本。１０年８月には福留孝介（カブス）が場外弾を放ったが、着水前に観客席後方の旗に当たったためカウントされなかった。ボートに乗った人たちが海に着弾したボールに群がる光景は名物となっている。