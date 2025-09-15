マッコビー湾の上で「スプラッシュヒット」を待つファンたち

◆米大リーグ　ジャイアンツ―ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

　ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場した。前日１３日（同１４日）の同戦では３回にセンターへ５試合ぶりの４９号ソロ。飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）は今季球団最長の特大弾だった。２試合連発で史上６人目の２年連続５０本塁打に大きな期待がかかっている。

　オラクルパークは右翼場外の海に飛び込む「スプラッシュヒット」が有名だ。大谷は今年７月１１日（同１２日）に日本人選手では初の名物場外アーチを放った。同ヒットとして認定されるのはジ軍選手のみで、他球団の選手は参考記録となるが、年間２発目となればビジター選手では２３年のＪ・スウィンスキー（パイレーツ）以来３人目の快挙にもなる。

　この日の試合は現地時間で日曜日のデーゲームということもあり、海の上には１００台近くのボートが集結。大谷の史上６人目の大記録の記念ボールが飛んでくる可能性もあり、その場合は“大争奪戦”が予想される。

　◇２年連続５０本塁打の達成者

　▽Ｂ・ルース（ヤンキース）　１９２０〜２１年／２７〜２８年　５４、５９本／６０、５４本

　▽Ｍ・マグワイア（アスレチックス、カージナルス）　１９９６〜９９年　５２、５８、７０、６５本

　▽Ｋ・グリフィー（マリナーズ）　１９９７〜９８年　５６、５６本

　▽Ｓ・ソーサ（カブス）　１９９８〜０２年　６６、６３、５０、６４本

　▽Ａ・ロドリゲス（レンジャーズ）　２００１〜０２年　５２、５７本

　◇スプラッシュヒットとは　ジャイアンツ本拠地・オラクルパーク右翼場外のマッコビー湾に飛び込んだジ軍選手による本塁打の呼び名。００年の開場から１０７本が誕生している。今年７月に大谷は敵軍６５号を放ち、両軍通算ではこの日まで１７３本。１０年８月には福留孝介（カブス）が場外弾を放ったが、着水前に観客席後方の旗に当たったためカウントされなかった。ボートに乗った人たちが海に着弾したボールに群がる光景は名物となっている。