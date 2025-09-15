ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç3»î¹çÏ¢Â³·ç¾ì¡¡¼¡¥«¡¼¥É¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤ÏÆ±¹Ô·èÄê¤âÀèÈ¯Íî¤Á¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹4¡½5¥ì¥¤¥º¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤ò3»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥Þ¡¼¥¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥¾¡¼¥¤¡¦¥°¥í¥¹¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬¥Á¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ë¡Ê15Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤«¤é¤Î¡Ë¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤À¤¬¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌÀÆü¤ÏÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÏÍè¾ì¼Ô¤Ë¼«¿È¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¡Ê¼ó¿¶¤ê¿Í·Á¡Ë¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÇ®¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼«Âð¤ÇÎÅÍÜ¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ïº£µ¨140»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.244¡¢27ËÜÎÝÂÇ¡¢91ÂÇÅÀ¡£9·î¤Ï10»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.211¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤È¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£