【アイカタ】ブラマヨ、ネタ作りの様子を初公開 “相方への本音”ぶつけ「この機会に感謝」
お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次がMCを務める、NHKのドキュメントバラエティー『アイカタ〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜』（毎週月曜 後11：00）では、きょう15日の放送ラインナップが発表された。
【番組カット】今回も…“アイカタ”だからこそ撮れる内容に
あなたの「アイカタ」は誰ですか。そんなインタビューから始まるドキュメントバラエティー。撮影者が一番大切な人（＝アイカタ）の【イイところ】を撮るために密着。夫婦、親子、きょうだい、親友、仕事仲間…大切な人の【イイところ】を撮ってきてもらうと、映像にはアイカタへの思いがあふれ、平凡な日常がなぜか濃密なドキュメンタリーになる。
【ブラックマヨネーズ ボケ・吉田敬→ツッコミ・小杉竜一】
M-1グランプリ2005王者のブラマヨ。ボケの吉田がツッコミの小杉を撮影。現在、大阪で
暮らす吉田に対し、小杉は東京港区住まいという、別拠点で生活する遠距離コンビ。楽屋での会話や本邦初公開のネタ作りの様子などを自撮り。これまで直接伝えてこなかった本音をアイカタにぶつけられて、2人は「この機会に感謝」と語る…ザ・アイカタの関係性を
描く特別編。最後のスタジオにはMC加藤浩次のアイカタである妻・カオリも参戦し…。
■吉田敬
自分が思ってるより小杉が僕のことを思ってくれてるというのが分かった。当たり前になりすぎて忘れていたが『小杉のツッコミが助けてくれてることは当たり前じゃないよな…』っていうことに、今回、アイカタを撮影する機会をもらい再認識できた。結果的にすごく良かった…あと僕がEXITと小杉の3人を撮った時、兼近に「もうちょっと右に寄って」と指示を出したことでいい画が撮れてると思います。ディレクターに感謝してほしいです（笑）。
■小杉竜一
吉田に対する『感謝』とか『思い』はスタッフなどには言っていたが本人に言ったことはなかった。今回、それを伝えることができて、思ってることは本人に直接言わないとアカンなと強く思った。こういう機会をいただき、すごく良かった。
