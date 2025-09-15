小池栄子、三谷×菅田のフジ連ドラ『もしがく』出演決定 菊地凛子、坂東彌十郎らに続き『鎌倉殿の13人』キャストが続々【コメントあり】
演出家・脚本家の三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎える10月1日スタートのフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00※初回30分拡大）に俳優の小池栄子の出演が決定した。
【写真】菅田将暉ら豪華キャストがズラリ…『もしがく』のポスタービジュアル
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。菅田は、主人公で成功を夢見る演劇青年・久部三成（くべ・みつなり）を演じる。共演には二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波という豪華な顔ぶれが集結した。
小池は舞台『子供の事情』（2017年）、映画『記憶にございません！』（2019年）、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（2022年、NHK）、『三谷幸喜「おい、太宰」』（2025年、WOWOW）といった作品で存在感を発揮する三谷作品常連俳優。舞台、映画、ドラマなどで精力的に俳優活動を続ける一方、バラエティー番組やナレーション、声優、CMなど活動は多岐にわたる。フジ連ドラには主演した『新宿野戦病院』（2024年）以来の出演。本作ではダンサーのいざなぎダンカンという役どころを演じ、この人物が第1話のストーリーに大きく関わることになる…。
◆小池栄子
「三谷さんの描く久しぶりの連ドラに濃い役者さんたちがそろい、しかも自分が好きな80年代の東京が舞台。ワクワクしながら参加しました。作品のためだけに作られたオープンセットに感動し、役者、スタッフの熱量に心震えました。どうぞお楽しみに！」
【写真】菅田将暉ら豪華キャストがズラリ…『もしがく』のポスタービジュアル
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。菅田は、主人公で成功を夢見る演劇青年・久部三成（くべ・みつなり）を演じる。共演には二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波という豪華な顔ぶれが集結した。
◆小池栄子
「三谷さんの描く久しぶりの連ドラに濃い役者さんたちがそろい、しかも自分が好きな80年代の東京が舞台。ワクワクしながら参加しました。作品のためだけに作られたオープンセットに感動し、役者、スタッフの熱量に心震えました。どうぞお楽しみに！」