持ち主以外は全体が見えにくい…「デジタル遺品」のなかで相続財産になるものと生前に把握しておく情報

近年、「デジタル遺品」という新たな遺品の分野が生まれている。



スマートフォン、ネット銀行、ネット証券、パソコンなど、さまざまなものがあるが、相続トラブルにもつながりやすいという。



相続に関する手続きに詳しい曽根恵子さん監修の『【図解】身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2026年版』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介する。

デジタル遺品は相続の対象になる？

パソコンやスマートフォンの普及が進むにつれ、デジタル機器にデータを保存する人が増えてきました。故人がこのように保存していたデータを「デジタル遺品」といいます。

デジタル遺品には、写真や書類のデータ、ネット銀行やネット証券などの金融口座、電子マネーやキャッシュレス決済サービスの残高のほか、インターネット上にあるSNSのアカウントなども含まれます。

また、デジタル遺品はパソコンやスマートフォン以外にも、タブレットやUSBメモリ、外づけハードディスク、マイクロSDカード、CD-ROM、クラウド上などにも保存されているかもしれないため、これらについても探す必要があります。

遺族にとって、デジタル遺品が相続の対象になるかどうかが問題となるわけですが、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器は相続財産に含まれるものの、保存されているデータには形がないため、原則として相続財産には含まれません。

ただし、金融口座や電子マネーの残高、仮想通貨などのデジタル資産は当然ながら相続財産になります。

デジタル遺品の引き継ぎ方

＜デジタル遺品の例＞

・ネット口座など

銀行や証券会社などのネット口座に入っている預金、株式、投資信託のほか、スマホ決済アプリの残高、電子マネーなども。

・データ類

パソコンやスマートフォンに保存された写真、動画、書類など。クラウドストレージに保存されている場合も。

・コミュニケーション

SNSの投稿やメッセージ、メールなど。故人のSNSアカウントを放置していると悪用される危険性があります。

＜デジタル遺品には多くの種類がある＞

デジタル遺品でいちばん重要なのが、ネット銀行やネット証券の口座、仮想通貨などのデジタル資産です。



そのほか、パソコンやスマートフォンなどに保存された写真や書類、インターネット上のSNSのアカウントも含まれます。

デジタル遺品は「見えない」遺品

（1）書類が見えない

多くの書類がデータ化されて、パソコン内やクラウド上に保管されるようになりました。検索できるなど、管理がしやすい半面、ほかの人からは所在がわかりにくくなっています。

（2）お金が見えない

決済や送金などはインターネット経由で行われることが多くなり、明細などの物理的な記録が残らないケースも。また、銀行の通帳も発行されないケースが増えてきています。

（3）やり取りが見えない

SNSやメッセージサービスなどでやり取りは、ほかの人が見ることができず、やり取りの内容はもちろん、だれとつながっているかもわかりません。

生前から話し合っておくこと

デジタル遺品はパスワードがなければ開けないことが多く、そもそもパソコンやスマートフォンも多くがパスワードでロックを解除しなければ見られません。

デジタル遺品を探すには、まずパスワードを把握する必要があります。遺言書やエンディングノートがあれば、それらに記載されているかもしれません。また、手帳や書類などに書き記している場合もあるので確認しましょう。

とくに、デジタル資産は遺族にとっては重要な相続財産なので、なるべく早く全貌を把握したいところです。

しかし、どうしてもパスワードがわからないこともあります。そうしたときは、専門の業者に頼むしかありません。また、パスワードが解除できても、重要なデータや情報がどこにあるかを探すには、膨大な手間がかかります。

監修：曽根恵子

株式会社夢相続代表取締役。相続実務士（R）。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。監修書に『子のいない人の終活準備』、『一番かんたん エンディングノート』、『家じまい・墓じまい・相続［ 図解］実家問題がすべて解決する本』（扶桑社）などがある。