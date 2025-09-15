

18坪の小さな家に、自分の好きとこだわりを詰め込みました（写真：『53歳からのシンプルモダンな暮らし』より）

【写真】好きなもので統一したTajiさんの部屋

53歳の時、自分だけが住む小さな家を建てた美容師のTajiさん。それは、ずっとあきらめていた夢を叶えるため、そして自分を優先する暮らしをするための決断でした。

「老後の家、おしゃれに暮らしたい」と願って進めた家づくりの様子をInstagramで発信したところ、シンプルモダンな暮らしが共感を呼び、フォロワー数が7万7000人に（9月初旬現在）。

「（自分だけの家を手に入れた今）自分の思い通りに過ごせる場所ができたことで、女性にとって自分が好きなものに囲まれ、満足のいく心安らぐ空間があるのはとても重要なことだと実感しました」というTajiさん。

家づくりと暮らしの様子を著書『53歳からのシンプルモダンな暮らし』より一部を抜粋し、2回にわたってご紹介します。本記事では自分だけの家を立てることになった経緯と決断の理由について。

自分の思い通りに過ごせる家がほしかった

18歳から6年間、祖母から続く美容室（以下、サロン）の3代目として修行に出ていました。ですが、美容師という仕事柄、拘束時間が長く、出産しても子育てをしていく自信がなく……。

そのため、妊娠を機に実家に戻り、母と働くことになったのです。それから3年くらい経ったころ、私が小学生のときに父が建てた、寒かった古い家を建て直すことに。

新しく建てた母屋には、私、夫、子どもふたりの4人に祖母や弟、母の7人で住んでいました。大きめの家なので、ローンの金額は平均よりも多かったと思います。

そのローンは、当初母と分担して払っていましたが、8年後の借り換えの際に全額私が負担することに。それから母は、修繕費なども私が負担するものだと思っているようでした。

母屋が完成して数年は、きれい好きな祖母のおかげで快適に過ごせました。ですが、祖母が施設に入ってからはトイレやお風呂、キッチンなど水回りがどんどん荒れていったのです。

私は夜の9時10時まで働いていたので、帰ってきてから掃除をする気力は残っていませんでした。年を追うごとに汚れが目立っていきましたが、自分ではどうすることもできず、外壁なども一度も直さないまま27年が過ぎていきました。

仕事柄、おしゃれな空間に出向くことも多く、インテリアショップや雑貨店に行くと、「私もこんなところで暮らしたい！」「こういうものに囲まれて過ごしたい！」と憧れは募るばかり。でも、自分の思い通りに過ごせる家なんて叶わないだろうとあきらめていたのです。誰かの、何かの犠牲になっているという思い

母屋の建て直しから15年後、なんとベランダ真下のリビングから雨漏りが発生。お風呂にはカビも！それに加え、食洗機が使えなくなったり、ビルトインのオーブンレンジの扉が油で固まって閉まらなくなったりしたため、レンジを買い足して棚に置くということにもなっていました。

おまけにずっと空き地だった隣に家が建ったため、母屋は陰になってしまったのです。南向きのリビングの窓から光が入らなくなってしまい、朝から電気をつけなくてはならないくらい薄暗いのです。

本当はリフォームしたい。というか、家の向きを変えて建て直したいくらい！けれど……。

大変なことは重なるのか、当時、サロンではスタッフの出産が重なり、ふたり一気に産休に。そのため、売り上げが激減しました。その上、母の拙劣な経営のため、黒字倒産になりかかっていたのです。

産休中のスタッフを除いての人数でこなせるお客様の数では、売り上げが足りません。それ以上の負債が重なり、利益がないという瀕死の状態でした。

そんな状態のサロン経営を母から代わって、私がやることになりました。はじめの半年は無給が続く中、売り上げの3分の1を借金返済に。こういう状態になると自分の考えや視野が狭くなり、「自分が一番働いているのに、どうして？」とみんなの犠牲になっているような気持ちになりました。

産休明けのスタッフが復帰した時点で、お店の状況をみんなに話しました。3カ月くらいで元の売り上げに戻らなければ、閉店するつもりだったのです。

みんなめちゃめちゃ驚いていましたが、本当によく頑張ってくれました。そして、ずっとずっと支えてくださっているお客様のおかげで、3年ほどで経営は安定していったのです。

「自分を優先する」勇気

母屋のローンもあと2年半という2022年の夏。お客様から「遅くに結婚したから、家を建てるときに35年ローンが通らなかった」と聞いて、急に焦り出しました。

待って待って！私も51歳、お金借りられる？ さっそく、お世話になっている銀行の担当者に相談したところ、お金は借りられるということで一安心。

そろそろ、先延ばしにしていた家のリフォームをやるしかない。本音を言えば、母が亡くなったあとに、自分の思い通りにしたい！ですが、年齢的にそうも言っていられないことに気がつき、重い腰を上げて動くことにしました。

しかし、見積もりを取ったところ、衝撃の結果が……。家が1軒建ちそうな金額です。しかも、外壁＋ベランダ＋1階の修繕だけで！どひゃ〜となったと同時に、あのときの虚しさが蘇ってきました。

苦しかったサロンの立て直しの時期、自分だけが犠牲になっているという、あのやるせない気持ち。あと2年半でようやくローンが終わるのに、いまから80歳くらいまでのローンをまた組むのか。

完済し終えるころには、いまと同じような汚家になっているかもしれない。リフォームしても自分の老後にはまた、いまと同じようになっているかもしれない。

頭がくらくらしました。そのとき、ふと「待て待て。ここに小さい家を建てられないかな？」と思いました。というのも、母屋の横に8畳くらいのプレハブを置いて、趣味（副業でもある）の彫金のアトリエとして使っていたのです。

そのスペースがあっても、まだほかに車が4台ほど停められる広さがある！ のちにマイホーム建築をお願いすることになる工務店の人に現地を見てもらうと、18坪程度の家であれば建てられるということでした。

私のドン底だった気持ちに光が差し込んだ瞬間です。夢のまた夢だと思っていたことが、叶うかもしれない！母に「リフォームをせずに、隣に自分だけの家を建てる」と言うと、ものすごく怒っていましたが、最後は納得してくれました。

誰にも何も言われないくらい仕事をするぞ！家族もすべて養って、誰にも文句は言わせないぞ！

私はふたり目を出産し、次男が4歳のときに離婚しています。産前休暇なし、産後40日から働いていたため、ほとんど母と祖母が子育てをしてくれました。私の収入で家族が生活しているため、ふたりは私の自由にさせてくれ、また思いっきり仕事をする環境を与えてくれました。

それに対して私は、家のことはいつも母の意見を優先してきました。でも、50歳を過ぎたころから仕事のやり方や家での過ごし方に関して、本当の意味で自分を優先した生活がしたくなってきていました。

マイホーム建築が叶うかもしれないと思うと、その気持ちが一気に噴き出してきたように思います。2022年10月、夢のマイホーム計画はスタート。家づくりのコンセプトを固め、信頼できる工務店さんに相談しながら計画を進め、2024年9月に待ち望んでいたマイホームが完成したのです。

実現した「夢のマイホーム」を写真で



（写真：『53歳からのシンプルモダンな暮らし』より）



（写真：『53歳からのシンプルモダンな暮らし』より）



（写真：『53歳からのシンプルモダンな暮らし』より）



（写真：『53歳からのシンプルモダンな暮らし』より）

私は自分の家を建てましたが、すべての女性がそうできるわけではないでしょう。でも、ほんの小さなスペースでも、自分のお気に入りの空間を作って過ごすことは、これからの人生に色どりを持たせるという意味で大切だと考えています。

私が読者の皆さんにお伝えしたいのは「自分の機嫌を取るために、少しでもいいから自分を優先してほしい」ということ。





それが、「家を作る・インテリアを整える」ということではなくても、ついつい家族や周りの人のために自分の時間や気持ちを後回しにしてしまう女性に、自分を大切に生きてほしいのです。

私は思い切って自分を優先する暮らしを手に入れたら、周りにも優しくできる余裕が生まれました。家族と少し距離を取って暮らすことにより、かえってよかったな〜と思うことも多く、毎朝目が覚めるといまでも「夢が叶い、幸せだ」と実感しています。

どうか、どうか、少しわがままをして、ほんの少しでもいい、自分を優先してみてください。

（Taji ： 美容師、ヘアサロンオーナー、ジュエリーデザイナー）