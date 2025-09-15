アフマダリエフに残った右目の腫れは「強さの証」　最強の敵を圧倒した井上尚弥に米震撼「現代最高のファイターの一人だ」

徹底したアウトボクシングで、アフマダリエフを支配した井上。そのスキルフルな展開に反響は広まった(C)産経新聞社

他でもない本人が「100点」と自己採点を下した完璧な試合展開だった。

9月14日、名古屋のIGアリーナで行われた世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者の井上尚弥（大橋）がWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に3-0の判定勝ち。「フルトン戦、ネリ戦、あるいはそれ以上」と位置付けた大一番をしっかりと締めた。

圧倒的なペースで、五輪で銅メダルを取った“エリートファイター”を支配した。初回こそ緊張感もあった井上だったが、序盤を乗り越えてからはスキルとスピードで翻弄。アフマダリエフはガードを固めながら、鋭いジャブを繰り出して牙城を崩しにかかったが、付け入る隙を与えられず。試合前に「俺の方が彼より優れている」と豪語した自信を折られ、最後までゲームを支配された。

ともすれば、決定打は少なく、玄人好みの試合展開だったかもしれない。それでも井上が「自分の引き出しを増やして上回れた」と手応えを口にした濃密な内容は、“モンスター”のいまだ底知れぬポテンシャルを証明するには十分すぎるものだった。

ゆえに“ボクシングの本場”でも評価は高まった。

米ボクシング専門サイト『Boxing Scene』は「イノウエはペースを支配し、アフマダリエフが攻撃を仕掛ける場面でさえ、ほとんど大きな攻撃を許さなかった」と攻守で両者の間に実力差があったと断言。さらに「アフマダリエフの右目周辺に出来た腫れは、イノウエの圧倒的な強さの証のようだった」と9回の放ったアッパーカットで負わせたダメージを振り返った上で、異常とも言えるスキルを見せつけた井上を褒めちぎった。